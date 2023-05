Concessione d’uso dei beni e degli spazi culturali: il MiC detta le tariffe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo Smithsonian Open Access consente di scaricare, condividere e riutilizzare gratuitamente milioni di immagini del museo senza limiti o autorizzazioni. Condivide con diverse piattaforme oltre 4,5 milioni di immagini e articoli digitali 2D e 3D dalle collezioni (da cui abbiamo liberamente tratto la foto di questo articolo «Scheherazade» 1915 di H. Lyman Saÿen dal Smithsonian American Art Museum, Gift of H. Lyman Sayen to his nation), incluse immagini e dati provenienti da 21 musei, da nove centri di ricerca, dalle biblioteche e dagli archivi. Open source e musei negli States rappresentano una storia ormai consolidata. L’Italia, invece, sembra andare controcorrente almeno per quanto riguarda la riproduzione dei beni culturali statali finalizzati allo studio e alla ricerca, tanto da suscitare la reazione di un folto gruppo di università, associazioni e studiosi. Perché?

Esattamente un mese fa il ministero della Cultura Gennaro Sangiuliano ha emanato le “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali” (DM 11,13 aprile 2023 n. 161), con un allegato che determina gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi di concessione in uso di spazi (sezione B individuando tariffazione per classi di dimensioni e pregio) e per la riproduzione di beni culturali statali (sezione A), che dovranno essere adottati da ciascun istituto o luogo di cultura, verranno pubblicati nella sezione Trasparenza e trasmessi alla Direzione generale competente per la raccolta e successiva pubblicazione sulle rispettive sezioni nel sito internet istituzionale del MiC, non solo anche pubblicati sul portale nazionale delle località (locations) e degli incentivi promosso dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo e gestito da Istituto Luce Cinecittà (www.italyformovies.it). L’applicazione del decreto non prevede oneri per la finanza pubblica e l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Insomma si cerca di portare nelle casse dei musei nuove risorse con l’attuale personale in organico.

La visione strategica

La Digital Library del MiC ha aggiornato il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023, v. 1.1 (PND), che ha definito la visione strategica del processo di trasformazione digitale 2022-2026 rivolta a musei, archivi, biblioteche, istituti e luoghi di cultura statali: gli strumenti operativi a supporto della trasformazione digitale, cinque linee guida, di cui due chiariscono le norme per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni di beni culturali in ambiente digitale (n. 3) e la classificazione di prodotti e servizi digitali, processi e modelli di gestione (n. 4). Già la direttiva sul copyright nel mercato unico digitale (Direttiva (2019/790/UE), come recepita in Italia (d. lgs. n. 177/2021), aveva comportato significative modifiche alla legge sul diritto d'autore (l. n. 633/1941), introducendo eccezioni per favorire le attività di tutela e valorizzazione svolte dai musei. “La principale novità ha riguardato la riproduzione delle opere d'arte di pubblico dominio (art. 32-quater lda), come la maggior parte dei grandi capolavori dei nostri musei, sancendo che, alla scadenza della durata di protezione (70 anni dopo la morte dell'autore), la digitalizzazione non dà luogo a materiale protetto da diritti d'autore, facendo comunque salve le disposizioni sulla riproduzione di beni culturali” afferma l'avvocato. Silvia Stabile, Focus Team Arte e beni culturali, BonelliErede. Ciò significa che, anche dopo la riforma della legge sul diritto d'autore, alla riproduzione di un'opera d'arte di pubblico dominio di proprietà dello Stato, continua ad applicarsi il Codice dei beni culturali (artt. 107 e ss., d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; DM 20 aprile 2005). “In sostanza fin qui nulla cambia: per riprodurre un bene culturale, a scopo di lucro o per fini commerciali, occorre richiedere l'autorizzazione all'istituto che ha in consegna il bene e pagare il corrispettivo dovuto in base ai tariffari a seconda dell'uso che il richiedente intende fare (es. editoria, merchandising, pubblicità, serigrafie digitali) (art. 108 del Codice)” prosegue l’avvocato Stabile.

E proprio in ragione dei nuovi modelli di gestione di servizi e prodotti a valore aggiunto messi in evidenza nel PND e per realizzare una adeguata valorizzazione economica del patrimonio culturale statale, il Ministero ha emanato queste Linee guida (DM 11,13 aprile 2023 n. 161), prevedendo che i corrispettivi siano definiti mediante elenchi, adottati da ciascun istituto che ha in consegna i beni e incrementati mediante l'adozione di appositi tariffari.

Cosa cambierà rispetto al passato?

La questione è di estrema attualità perché le Linee guida affrontano per la prima volta le riproduzioni ad altissima definizione di beni culturali pubblici da destinare al mercato (es. digital copies). A riguardo, stabiliscono che, per le serigrafie digitali in altissima definizione di beni culturali, realizzate su supporto fisico, autenticate e/o numerate in serie, destinate alla commercializzazione in mercati determinati, l'istituto individui il corrispettivo applicabile ai fini della concessione, sommando la tariffa per il livello di pregio dell'opera (es. autore o bottega, stile, importanza storica e artistica) al coefficiente per la percentuale sul prezzo di vendita. Non sarà più possibile quindi per direttori dei musei, com’è accaduto per la vendita da parte degli Uffizi della serigrafia digitale del «Tondo Doni» di Michelangelo, concludere contratti senza tener presente le nuove tariffe indicate dal MiC.

TARIFFE PER LIVELLO DI PREGIO

Se poi le serigrafie digitali sono finalizzate alla realizzazione di Non-Fungible Token (NFT), destinati alla commercializzazione e/o allo scambio su piattaforme online, l'istituto concedente individua la tariffa applicabile ai fini della concessione, sommando la tariffa per livello di pregio al coefficiente relativo al numero di vendite di NFT.