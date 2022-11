Concessioni balneari, necessità di concorrenza e tutela delle Pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Attualmente sono circa 30mila le imprese concessionarie in Italia, impegnate nella gestione di stabilimenti balneari. Tali imprese sono radicate sul territorio, a favore del quale hanno investito e hanno creato posti di lavoro. Basti considerare che, a oggi, il turismo balneare quota per l’Italia circa 6,6 miliardi di euro all’anno, e che attira ben 120 milioni di presenze sulle nostre coste.

Questo valore va salvaguardato, contemperando le esigenze di promuovere la concorrenza e la par condicio, soprattutto tra e per le Pmi.

Lo scorso 17 settembre sul litorale di Maruggio, gemma della costa ionica, è stata sottoscritta la “Carta di Maruggio” – primi firmatari il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco Alfredo Longo – un decalogo sulle concessioni balneari che vede la luce nel pieno delle polemiche sul recepimento della direttiva Bolkestein.

Tra gli impegni assunti dai promotori, riconosciuti la centralità degli stabilimenti come volàno per il turismo costiero (e moltiplicatore per il Pil italiano) e il ruolo giocato dai loro gestori quali custodi dei siti, della storia e dell’ambiente circostante, c’è in primo luogo la necessità di potenziare questo patrimonio imprenditoriale, e di non omologarlo invece verso il basso attraverso gare di sola valenza economica (come vuole la Bolkestein). «La felice combinazione tra offerta e domanda di turismo balneare non si limita a soddisfare le due parti contraenti – si legge tra l’altro nella Carta – perché irradia economie esterne sull’intero territorio circostante, ristoranti, alberghi, esercizi commerciali, patrimonio culturale». La competizione economica, ben più che sul singolo stabilimento balneare, si svolge «tra i singoli stabilimenti balneari vicini e non tutti questi interessi sono combinabili con il pur importante interesse alla salvaguardia della concorrenza per la concessione del bene demaniale».

Dato di partenza è che il tema in questione afferisce a concessioni di beni e non di servizi e negare ciò è negare l’evidenza. L’impostazione “europeista” dà per acquisito che per i rinnovi delle concessioni occorra la gara. La Carta di Maruggio condivide questo punto di partenza, ma sollecita l’attenzione di chi deve provvedere in sede legislativa a considerare seriamente non soltanto la lizza tra i possibili aspiranti alla concessione, ma prima ancora e più ancora la rilevanza che ha l’attuale, eccellente realtà balneare italiana per il turismo nazionale e delle zone costiere; e a valutare con attenzione il rischio di impatto negativo che una nuova disciplina, che restringa l’attenzione a quella lizza, potrebbe avere su tutto quanto sopra.