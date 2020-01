Concessioni, tasse, giustizia, regionali: tutti i paletti di Renzi Sono ben 150 gli emendamenti presentati da Italia Viva al milleproroghe di Emilia Patta

Ben 150 emendamenti presentati in commissione alla Camera sul decreto Milleproroghe. Non si tratta della Lega o di Fratelli d’Italia, ma di un partito che fa parte della maggioranza giallo-rossa: la renziana Italia Viva. Tra gli emendamenti spiccano il soppressivo dell’articolo 35 sulle concessioni autostradali e due emendamenti per il rinvio degli effetti della riforma Bonafede sulla prescrizione al 1° gennaio 2021.



Il no alla revoca delle concessioni ai Benetton

Concessioni e prescrizione sono solo gli ultimi dei fronti aperti da Matteo Renzi all’interno della maggioranza: la contrarietà alla revoca delle concessioni autostradali ai Benetton è stata espressa subito, già in Consiglio dei ministri al momento del varo del decreto. «Non si possono revocare le concessioni con il rischio di aprire un contenzioso infinito senza aver appurato la responsabilità per il crollo del ponte Morandi di Genova», è la posizione dell’ex premier contro la volontà pentastellata di piantare la “bandierina”.

Il dissenso sulla prescrizione e l’asse con Forza Italia

Quanto alla prescrizione, la posizione di Italia Viva è stata da subito netta: cancellare la riforma Bonafede approvata durante il governo giallo-verde ed entrata in vigore il 1° gennaio scorso che sospende la prescrizione sine die dopo il primo grado di giudizio. Per ripristinare la normativa precedente si è espressa anche Forza Italia, che con Enrico Costa ha presentato un Ddl in tal senso che è stato votato in commissione Giustizia della Camera il 15 gennaio scorso anche da Italia Viva mentre M5s, Pd e Leu hanno votato contro per salvare l’accordo nel frattempo raggiunto: la prescrizione si sospende solo se il primo grado di giudizio finisce con una condanna. Un compromesso giudicato del tutto insufficiente da Italia Viva e a rischio anticostituzionalità per via del differente trattamento tra chi è stato assolto e chi è stato condannato in primo grado. Da qui la decisione di rilanciare con gli emendamenti al Milleproroghe.

No alle microtasse: rimodulazione Iva, Plastic tax e Sugar tax

Un vagone, quello del Milleproroghe, che si sta insomma trasformando nell'esplosivo che rischia di far deragliare la maggioranza dopo le elezioni in Emilia Romagna, quando si arriverà al voto del decreto a Palazzo Madama: qui i senatori di Italia viva sono decisivi per la maggioranza. E non a caso con gli emendamenti presentati i renziani riaprono anche le vecchie ferite della legge di bilancio approvata a fine anno dopo un lungo braccio di ferro sulle cosiddette microtasse: alcuni dei 150 presentati mirano a rinviare la Plastic tax e la Sugar tax al primo gennaio 2021. “No tax” è d’altra parte quasi uno slogan per il partito di Renzi: al momento del varo della legge di bilancio è stato soprattutto il niet di Italia Viva a far desistere il Mef da una rimodulazione dell’Iva tesa anche a disinnescare in parte le clausole di salvaguardia.