Conchiglie, sabbia e una tartaruga: i souvenir dei turisti costano cari

Sabbia e conchiglie come souvenir, ma a caro prezzo. Nonostante i divieti e la stretta dettata dai controlli in tempo di Coronavirus la “cattiva pratica” di portar via sabbia e conchiglie dalle spiagge della Sardegna non sembra fermarsi. E, infatti, sono continuati i sequestri.

Di recente, gli uomini della Guardia di Finanza, impegnati nelle attività di controllo previste dalla Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) hanno recuperato 253 conchiglie, 12 ciottoli di mare e 700 grammi di sabbia. A trasportarle nel bagaglio quattro turisti per i quali è scattata la sanzione amministrativa (prevista dalla legge Regionale del 2017) che può arrivare sino a 3mila euro per ciascuno.

Conchiglie e sabbia come souvenir

Non è che l'ultima puntata di un film che va avanti da tempo. Altri tre turisti (due tedeschi e uno inglese) sono stati multati (tremila euro per ciascuno) perché nei loro bagagli avevano oltre 1.500 conchiglie e un chilo e mezzo di sabbia e sassi prelevati dalla spiaggia. Più o meno come capitato poco tempo prima, quando lo stesso reparto della Finanza ha recuperato 159 conchiglie prelevate dal litorale del Golfo degli Angeli, ciottoli presi da un'altra spiaggia e tre bottiglie piene di sabbia. In quel caso a essere sanzionati sono stati tre turisti italiani.

Anche una tartaruga protetta in auto

A settembre, invece, nelle spiagge dell'isola sono stati sistemati duecento chili di sabbia, sassi e conchiglie sequestrate ai varchi. Ma i militari della Guardia di finanza hanno denunciato anche un turista di 45 anni che aveva in macchina, all'interno di una scatola poggiata sul sedile posteriore, una tartaruga. Un esemplare protetto di Testudo Marginata (più comunemente conosciuta come Tartaruga sarda). Per l'uomo, che secondo la ricostruzione delle Fiamme gialle, «ha detto di averla trovata sul ciglio della strada» è scattata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione delle disposizioni in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione. La tartaruga è stata alle cure di una clinica veterinaria del capoluogo.