Concia, pelletteria e calzature: le associazioni premono per la ripresa Assocalzaturifici, Unic e Assopellettieri fanno appello al Governo: a rischio quote considerevoli del fatturato e posti di lavoro di Marta Casadei

3' di lettura

Le aziende sono chiuse dal 25 marzo, salvo qualche deroga concessa a chi ha deciso di convertire la propria produzione in quella di dispositivi di protezione individuale come mascherine, camici, calzari. E oggi, alla vigilia dell’ennesimo decreto (che dovrebbe prolungare il lockdown dell’Italia fino al 4 maggio), fatte salve poche eccezioni, le imprese del comparto conciario, quelle delle calzature e quelle della pelletteria hanno deciso, separatamente, di stilare i propri manifesti indirizzando al Governo una serie di richieste. Partendo da un presupposto: le perdite di ricavi ci saranno e saranno pesanti, al monte come al valle della filiera.

La concia (che vale il 22% dell’industria mondiale) in stand by

Unic, unione dell’industria conciaria che conta 1.200 imprese e circa 18 mila addetti, stima che «ipotizzando una graduale ripartenza delle attività nella seconda metà o a fine aprile e in considerazione delle specifiche dinamiche settoriali che caratterizzano la catena del valore di riferimento, l'industria conciaria italiana registrerà un calo minimo di fatturato del 25% per l’intero 2020, con una perdita aggiuntiva di 1,5-1,8 punti percentuali per ogni ulteriore settimana di chiusura».

La concia made in Italy è uno dei player più importanti ( se non il più importante) al mondo: fattura 5 miliardi di euro all’anno, pari al 65% del totale Ue e al 22% a livello globale. I ricavi dipendono per la maggior parte (75%) dai mercati stranieri e da settori come la moda, l’arredo e l’automotive su cui la crisi legata all’epidemia di Covid-19 impatterà con forza. «Abbiamo seguito l'evolversi delle misure adottate nelle ultime settimane per contrastare l'espansione del contagio e, non essendo l'attività conciaria (codice Ateco 15.11.00) esplicitamente inclusa nella lista di quelle considerate essenziali, le nostre concerie hanno sospeso l'attività lavorativa lo scorso 25 marzo, nell’ottica di riprenderla quanto prima. In un momento di fondamentale importanza per l'attività produttiva stagionale, si è trattato di una forte assunzione di responsabilità, sia nei confronti dei propri dipendenti che verso le comunità in cui sono inserite», ha scritto il presidente Gianni Russo al Governo, chiedendo una progressiva riapertura delle imprese.

Assocalzaturifici, nel manifesto richieste fiscali e finanziarie