Conclusa l’era Mauri: «Mondadori ora è pronta per nuove acquisizioni»

«Dovevo fare un lavoro di trasformazione della Mondadori. E sono soddisfatto di esserci riuscito». Ernesto Mauri, amministratore delegato del Gruppo Mondadori, con il Cda di ieri chiude il suo ultimo bilancio alla guida dell’editrice di Segrate in cui è entrato nel 1991 – in quella Mondadori da poco approdata nella galassia Fininvest dando il via alla “Guerra di Segrate” con la Cir di De Benedetti – per rimanervi fino al 2000 come direttore generale dei periodici. In Mondadori torna nel 2007, ma...