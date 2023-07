Concluso il rinnovo delle Cida regionali, eletti 20 nuovi segretari

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si sono conclusi gli insediamenti dei nuovi consiglieri nelle Cida (Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato) regionali che hanno eletto 20 nuovi Segretari. «I rinnovi delle Cida regionali rappresentano per la Confederazione un momento istituzionale di grande importanza a livello locale e nazionale. Il rapporto con il territorio è, infatti, una delle leve principali su cui puntare per l'azione di accreditamento istituzionale della Confederazione e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati», ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Cida che ha concluso: «Abbiamo fatto fino ad ora un ottimo lavoro e sono convinto che, anche grazie all'aiuto dei nuovi segretari e consiglieri, continueremo a lavorare bene per consolidare il posizionamento di Cida quale piattaforma comune di azione a livello regionale e nazionale, dove proposte di qualità vengono elaborate tempestivamente e avanzate ai diretti interlocutori».

Di seguito i nuovi segretari: Florio Corneli (Abruzzo), Luigi Prisco (Basilicata), Luigi Severini (Calabria), Ciro Turiello (Campania), Cristina Mezzanotte (Emilia Romagna), Daniele Damele (Friuli Venezia Giulia), Licia Cianfriglia (Lazio), Paolo Filauro (Liguria), Franco Del Vecchio (Lombardia), Gioacchino Di Martino (Marche), Franco Buttara (Molise), Massimo Rusconi (Piemonte), Giuseppe Monti (Puglia), Vito Meloni (Sardegna), Maurizio Franzò (Sicilia), Fabrizio Pulcinelli (Toscana), Sonia Brugnara (Trentino Alto Adige), Marco Coccetta (Umbria), Matteo Marten-Perolino (Valle d'Aosta), Antonio Girardi (Veneto).

