Concorrenti Mercedes GLA: Range Rover Evoque

La seconda generazione ha una lunghezza di 4,37 metri, largo 2 m e ha un'altezza da terra di 1.65 metri. La capacità del bagagliaio è di 472 litri e raggiunge i 1.383 litri abbassando il divanetto posteriore.

La nuova Evoque è disponibile con un line-up della gamma motori diesel e benzina a quattro cilindri e per la prima volta è elettrificata con un sistema ibrido a 48 Volt che porta in dote tutti i vantaggi legati alla relativa omologazione.

In arrivo anche un motore ibrido plug-in a tre cilindri 1.5 litri da 200 cv abbinato al motore elettrico da 109 cv integrato nell'asse posteriore alimentato da una batteria agli ioni di litio da 15 kW con un'autonomia in elettrico che raggiunge i 68 km di autonomia.

Il prezzi di listino parte da 40mila euro.