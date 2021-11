Ddl Concorrenza, salta norma su mobilità notai. Su stabilimenti balneari solo una mappatura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Saltano nell’ultima bozza del ddl concorrenza le norme per incentivare il ricorso alle gare nel Tpl. La legge annuale per il mercato è all’esame del Consiglio dei ministri convocato alle 16. La misura prevedeva che entro il 31 maggio di ogni anno le regioni attestassero all’Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale «l’avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dei bandi di gara ovvero l’avvenuto affidamento con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale». L’omessa o ritardata trasmissione dell’attestazione avrebbe determinato un taglio del 2% della quota assegnata alla Regione del Fondo per il concorso dello Stato agli oneri del tpl.

Escluse le norme sulla mobilità dei notai

Dal Ddl concorrenza scompare poi la norma che avrebbe consentito ai notai una maggiore mobilità. Secondo quanto si legge in una bozza del ddl più aggiornata rispetto a quelle già circolate, nel testo è venuto a mancare l’articolo 28, che autorizzava il notaio ad «esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale».

Per spiagge e ambulanti solo una ricognizione

Niente liberalizzazioni delle spiagge o per gli ambulanti ma una sorta di “operazione trasparenza” per avere intanto un quadro chiaro di chi le detiene, da quanto tempo e quanto paga che possa fare da base a eventuali futuri interventi sui meccanismi della messa a gara. È stata la via scelta dal governo che in una riunione della cabina di regia ha deciso di condividere con i partiti le scelte per alleggerire i vincoli e spingere le attività economiche. Il testo sarà rivisto e corretto fino all’ultimo in vista del Consiglio dei ministri anche perché ci sarebbero ancora questioni aperte, a partire dall’idea di una delega per rivedere le regole per taxi e Ncc.

Il nodo delle concessioni idroelettriche

Anche sulla questione delle concessioni idroelettriche, che sollevava dubbi in particolare nella Lega (e nei governatori del Nord) il punto di caduta sarebbe una spinta alle Regioni ad accelerare le gare insieme a un rafforzamento dei poteri sostitutivi dello Stato, che interverrebbe però solo quando le Regioni sono in ritardo. I contatti con i governatori ci sarebbero stati nelle ultime settimane ma solo a livello tecnico, anche se le norme che li coinvolgono sono diverse, anche sul fronte della sanità.

Le altre misure in entrata

Con il Ddl dovrebbe arrivare un pacchetto di misure sui farmaci per migliorare la distribuzione e accelerare l’immissione in commercio di nuovi medicinali, ma anche nuove norme per le nomine dei dirigenti medici, rivedendo i poteri dei direttori generali. Su altri temi controversi, come i servizi pubblici locali, sembra sia stata scelta la via della delega anziché delle norme subito operative, per avere più tempo per mettere a punto gli interventi e per trovare le intese nella maggioranza. Ma ci sono anche diversi i settori in cui arriveranno presto delle novità, dalle gare per l’installazione delle colonnine di ricarica, alla banda larga fino all’obbligo di risarcimento diretto anche per le compagnie assicurative con sede all’estero, oltre a un elenco di una serie di attività che non avranno più bisogno di autorizzazioni per partire. Semplificazioni sono in arrivo anche sulla gestione dei rifiuti, fissando peraltro standard qualitativi sulla parte recupero che i gestori sono tenuti a rispettare.