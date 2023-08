Concorsi da 4.500 posti alle Entrate, mini-proroga al 28 agosto per le candidature

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due giorni in più per iscriversi ai “concorsoni” dell’agenzia delle Entrate. C’è tempo fino alle ore 23.59 di domenica 28 agosto (e non fino al 26, come inizialmente comunicato) per candidarsi a uno dei 3.970 posti di funzionario per attività tributaria o ad uno dei 530 posti di funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare. La mini-proroga dipende dai tempi tecnici di apertura del canale di invio delle candidature, che vanno trasmesse solo online tramite il Portale unico del reclutamento «inPA», cui si accede tramite Spid, Cie o Cns.

Il funzionario tributario svolge le attività generali dell’Agenzia, dall’assistenza ai contribuenti all’accertamento. Tra i titoli richiesti, la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici o scienze dell’economia e della gestione aziendale (i titoli sono dettagliati nel bando). Il funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare, invece, si occupa della tenuta e dell’aggiornamento dei registri immobiliari. Per partecipare, in questo caso, serve una laurea triennale in scienze dei servizi giuridici o un diploma di laurea in giurisprudenza (o una laurea specialistica o magistrale equiparata).

Una sola prova scritta

Nei bandi si legge che il 4 settembre saranno date indicazioni sulla prova scritta. I due concorsi, infatti, hanno un iter super-semplificato e rientrano nel piano con cui l’Agenzia punta ad assumere 11mila funzionari entro il 2024. Niente prova logico-attitudinale, dunque, niente tirocinio di sei mesi – previsto invece nel precedente concorso per i funzionari tributari – e niente prova orale al termine del tirocinio.

Proprio il tirocinio, al quale era previsto fosse ammesso un 30% di candidati in più rispetto ai posti disponibili, potrebbe aver scoraggiato la partecipazione al precedente concorso di chi già aveva un lavoro (costretto a dimettersi o a mettersi in aspettativa – quando possibile – senza la certezza dell’assunzione alle Entrate).

Questa volta, perciò, ci sarà una sola prova scritta, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e si intenderà superata con un punteggio di 21 su 30 (nel precedente concorso i quesiti erano 65). Le modalità di svolgimento della prova saranno precisate in un secondo tempo: i bandi si limitano a ricordare che potranno avvenire «anche mediante strumentazione e procedure informatiche, garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità»; e non è escluso che possano avvenire online, perché si dice che «il candidato che non si presenta o non si connette nel giorno, luogo ed ora stabiliti è escluso dalla prova».