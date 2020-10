Concorsi: nei bandi manca la quota di riserva per i parenti dei morti in servizio

L'associazione chiede di riproporre la richiesta in un altro dei provvedimenti emergenziali che si stanno predisponendo, insistendo molto anche sull'altro tema dell'inserimento nel mondo del lavoro delle vittime del dovere. La legge 68/99, all'articolo 18 prevede che sia riservata «a chi ha lo status riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, numero 763, la quota dell'1% sul numero dei dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati che occupino più di 50 persone. Questa quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti».

«Una quota oltremodo esigua – prosegue l'avvocato Mariotti - perché nell'1% vanno ricomprese anche molte altre categorie di familiari e invalidi di servizio, del lavoro, orfani di violenza familiare, guerra e profughi. A questo poi si accompagna la constatazione del fatto ancora più grave che i bandi dei concorsi per la Pa, anche i più recenti, non prevedono quote di riserva né specifici titoli preferenziali per le vittime del dovere. Il prossimo maxi concorso per oltre 1500 assunzioni al ministero del lavoro non fa riferimento alcuno nel bando alle quote di riserva, che, ci è stato precisato dal ministero della Pubblica amministrazione e dal Dipartimento di funzione pubblica, saranno individuate solo al termine delle prove stesse».

L'associazione sottolinea che quindi è evidente il mancato rispetto degli obblighi normativi anche alla luce del fatto che un esame successivo comporterebbe solo un aumento ingiustificato di spesa, vista la duplicazione delle procedure.«A questo aspetto – conclude l'avvocato Mariotti - che investe la spesa pubblica, ve ne sono altri collegati alle eventuali procedure di selezione operate dai centri per l'impiego, di competenza del ministero del Lavoro. Anche in questo ambito, a parte la carenza di trasparenza e di informazioni, vengono selezionati solo profili bassi, limitando quindi le possibilità di accesso a coloro che per titoli potrebbero aspirare a posizioni più elevate».