Concorsi d'eleganza, Poltu Quatu Classic 2023: tutto quello che c'è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic torna in Sardegna e lo fa celebrando il 40° anniversario di uno dei film piùÌ amati della serie di 007: Octopussy “Operazione Piovra”, che si trasformeràÌ per l'occasione in “Operazione Dolce Vita”. Poltu Quatu Classic è uno degli unici due Concorsi d’Eleganza italiani riconosciuti a livello internazionale dalla Federazione Internazionale per le automobili d'epoca, insieme al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. In programma dal 6 al 9 luglio, le oltre 50 auto d'epoca e supercar faranno base al Grand Hotel Poltu Quatu per poi spostarsi alla spiaggia di Capriccioli, resa celebre dal film “007 la spia che mi amava”, il Country Club Li Neuli, il Waterfront di Porto Cervo, l’antico borgo di San Pantaleo e il Phi Beach a Baia Sardinia.

Poltu Quatu Classic 2023: le otto classi in concorso

Valore aggiunto dell'evento organizzato da Auto Classic è quella di portare in Sardegna auto estremamente rare e al tempo stesso dalla storia e dalle caratteristiche profondamente diverse. L'edizione 2023 di Poltu Quatu Classic vedrà otto classi in gara: Peace & Love: la risposta ai bisogni del mondo; Sex On The Beach: un cocktail di spiaggine uniche; Ferrari Tribute To Le Mans 2023: festeggiando la leggendaria vittoria Ferrari; Porsche 75° Anniversary: celebrando 75 anni di un mito; Supercar: le piùÌ iconiche auto sportive di ogni era; Rally Queen: dal Campionato del Mondo Rally alla Costa Smeralda; Something Special: reinterpretazioni di una leggenda; La Dolce Vita: dedicata alle auto protagoniste degli anni ’50 e '60. La giuriadel concorso saraÌ presieduta per il sesto anno consecutivo da Paolo Tumminelli, storico dell'automobile e autore di un metodo di valutazione che ha attirato l'attenzione dei più importanti Concorsi d’Eleganza mondiali.

Loading...

Curiosità e premi

I partner automobilistici dell'ottava edizione di Poltu Quatu Classic saranno Morgan Motor Company, che porteràÌ in Sardegna i nuovi modelli del Super 3 e la Plus Six, e Bizzarrini che renderàÌ omaggio al suo fondatore Giotto Bizzarrini con un'esposizione in Piazzetta a Poltu Quatu. Tra le curiositàÌ dell’edizione 2023 non mancherà la presenza del Campione del Mondo Rally Miki Biasion al volante di una Kimera Evo 37, la reinterpretazione della leggendaria Lancia 037. Tornerà in Sardegna anche Alois Ruf, al volante della Ruf Bergmeister. Si tratta di una speedster con motore Porsche da oltre 450 cv realizzata in esemplare unico e presentata all'ultima edizione del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach in California.