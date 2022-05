Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2022, istruzioni per l'uso

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2022 è ormai alla porte. La manifestazione, infatti, si svolge dal venerdì 20 a domenica 22 maggio a Cernobbio, sulle rive del lago di Como, presso il Grand Hotel Villa d'Este. Quest'anno saranno presenti 52 vetture tra le più belle della loro epoca che parteciperanno al concorso suddivise in sette classi. Ma la manifestazione ha preso il via giovedì 19 maggio con il Prelude Tour, nel corso del quale 20 delle auto del Concorso di Eleganza sono state esposte a Milano in piazza della Scala e da qui sono poi partite in corteo con destinazione Villa d'Este a Cernobbio, la sede dell’evento sulle rive del lago di Como.

Debuttano in pubblico la nuova Bmw i7 e anche la sportiva M4 CLS

Oltre alle vetture d'epoca, il Gruppo Bmw che organizza l'evento insieme all'hotel Villa d'Este che quest'anno festeggia i 150 anni di attività espone alla manifestazione diverse novità come l'anteprima della M4 CLS, un modello che festeggia i 50 anni di attività della divisione sportiva M che si festeggiano il prossimo 24 maggio. Ci sarà poi la berlina elettrica i7, al debutto dopo la passerella a Roma al Torneo internazionale di tennis che si è svolto al Foro Italico, oltre al secondo esemplare di Rolls-Royce Boat Tail. Insomma non mancano le anteprime di lusso.

La location di Villa d'Este celebra i 150 anni di storia

Una delle novità sarà l'apertura al pubblico durante il fine settimana a Villa Erba, Cernobbio. Nella giornata di domenica 22 sarà infatti possibile prendere parte al Wheels & Weisswürscht Lake Como, che si terrà a Villa Erba, a poca distanza da Villa d'Este. Questo evento accoglie club automobilistici internazionali di BMW, Mini e di altri marchi, che nei giardini di Villa Erba metteranno in mostra le loro vetture per gli ospiti. Per le auto più spettacolari della storia di BMW M sarà messa a disposizione un'area riservata che attirerà il pubblico degli appassionati.

Cinquanta auto per festeggiare i 50 anni di Bmw M

Durante il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022 verranno invece presentate circa cinquanta auto che rappresentano quasi un secolo di storia automobilistica, suddivise in sette classi e i cui nomi rispecchiano gli anniversari e le eccellenze del concorso di quest'anno: Classe A o The golden Age of Elegance: The Art Deco Era of Motor Car Design cioè L’età d’oro dell’eleganza: L’epoca Art Déco del design automobilistico. Classe B o Kompressor! The Supercharged Mercedes-Benz con le Mercedes sovralimentate. Classe C per il Celebrating di 150 Seasons at Villa d'Este: How grand Entrances were once made, le celebrazione di 150 stagioni della location di Villa d’Este, famosa in tutto il mondo per la sua esclusività nonchè eleganza.

Si festeggiano i 75 anni della Ferrari con 8 incredibili icone

Classe D per The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari represented in eight Icons, il Cavallino compie 75 anni: otto decenni di Ferrari rappresentati in otto icone. Classe E o Born for the Racetrack “Win on Sunday, sell on Monday”: vincere la domenica, vendere il lunedì. Classe F o 50 Years of Mean Machinery, BMW's M Cars and their Ancestors per i 50 anni di M: le auto M di BMW e le loro antenate. Classe G o Breaking the Speed Barrier: Pioneers that chased the magic 300 kph come rompere la barriera della velocità: i pionieri che hanno inseguito la magia dei 300 kmh in condizioni impensabili rispetto a quelle dei nostri giorni.