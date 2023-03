Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023: tutto pronto la rassegna firmata Bmw

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre giorni di storia ed eleganza per la nuova edizione del Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Dal 19 al 21 maggio presso lo storico edificio del Grand Hotel Villa d'Este di Cernobbio (Como) verranno giudicati alcuni dei modelli leggendari targati Bmw suddivisi in otto categorie più una speciale dedicata alle concept car dei vari produttori.

Concorso d'Eleganza Villa d'Este: una location suggestiva e storica

Villa d’Este, il Lago di Como e gli straordinari dintorni sono la cornice perfetta in cui le automobili più straordinarie della loro epoca brillano come gemme preziose. L’aura di un evento classico unico, il valore dei capolavori esposti e la perfezione di questo hotel iconico formano una simbiosi sublime che, nel maggio di ogni anno, unisce la tradizione all’epoca contemporanea. È proprio questo che assicura al Concorso d’Eleganza Villa d’Este il suo fascino speciale fin dal 1929.

E per celebrare il vincitore del Trofeo Bmw Group - Best of Show, quest'anno è stato pensato un orologio speciale di A. Lange & Söhne: l’esclusivo Chronograph 1815 in oro bianco 18 carati con quadrante in oro rosa massiccio e stemma del Concorso d’Eleganza Villa d’Este inciso a mano sulla cuvette incernierata. Grazie alla collaborazione con il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, iniziata nel 2012, la manifattura tedesca si concentra sui legami storici tra lo sport automobilistico e l'orologeria. La partnership è inoltre caratterizzata da un impegno comune nei confronti della tradizione, dell’artigianato e dell’innovazione meccanica.

Programma dell'evento: sabato la sfilata

La sfilata del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà incoronato dalla Giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo Bmw Group la domenica sera. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d’Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti come il Trofeo del Presidente, che sarà consegnato da Helmut Käs, responsabile di Bmw Group Classic e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

A proposito di premi, il brand ambassador di Bmw Group Classic e tenore di fama Jonas Kaufmann è stato incaricato di un compito speciale: presenterà il Trofeo Il Canto del Motore per il miglior sound del motore, scelto dalla Giuria. All’evento sarà presente anche il brand ambassador di Bmw Group Classic e pilota automobilistico Bruno Spengler.