Concorso di Medicina generale, il Tar Lazio ammette candidati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La “verificazione” dei quesiti sotto accusa e l’ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di Medicina generale. Sono i due punti centrali dell’ordinanza della Sezione terza quater del Tribunale amministrativo del Lazio (presidente Riccardo Savoia, estensore Dauno Trebastoni, consigliere Roberto Vitanza) che ha accolto l’istanza cautelare presentata dallo studio Leone-Fell di Palermo che difende numerosi candidati risultati al concorso per l’ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina generale il cui esame con il sistema dei test a risposta multipla si è tenuto il 28 aprile.

«Si tratta – spiegano spiegano Francesco Leone, Simona Fell e Floriana Barbata, soci dello studio legale Leone-Fell – di candidati in diverse regioni italiane rimasti esclusi per gli errori che noi abbiamo contestato». Alla base del ricorso la constatazione che cinque quesiti non prevedessero una risposta univoca e pertanto fossero fuorvianti per i candidati tanto da indurli in errore: «In particolare i quesiti non presentavano una risposta univoca: era dunque possibile fornire alla medesima domanda più risposte egualmente corrette, o non era possibile individuare la risposta corretta tra le opzioni fornite dal ministero» dicono gli avvocati.

Loading...

Il Tar Lazio ha ritenuto non infondata la questione e ha disposto, per poter entrare poi nel merito e decidere (l’ulteriore udienza si terrà il 25 febbraio 2022) di «disporre verificazione incaricando il direttore dell’Istituto superiore di sanità che potrà delegare a tal fine un esperto dell’Istituto, per accertare in contraddittorio con le parti, la fondatezza della contestazione avanzata». Il Collegio, scrivono ancora i giudici nelle ordinanze, ritiene di dover accogliere l'istanza cautelare, e di ammettere il ricorrente con riserva al corso, in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile legato all'impossibilità di frequentare il corso e di acquisire la relativa formazione.

Una decisione quella del Tar Lazio che ha una rilevanza anche per un altro esame di ammissione che è, per così dire, sub judice: quello per l’ammissione alla facoltà di Medicina che si è svolto all’inizio di settembre che presentavano numerosi quesiti con risposte «sbagliate o fuorvianti». «Anche quest'anno – spiegano i legali che hanno assistito i ricorrenti – i test d'accesso per Medicina generale che prepara i medici di base di cui c’è tanto bisogno, così come anche quelli per il corso di laurea in Medicina e odontoiatria, non hanno garantito meritocrazia e parità di trattamento, falsando la graduatoria finale ed escludendo tanti giovani medici dalla possibilità di formarsi come medici di famiglia. I giudici dei Tribunali amministrativi hanno capito la gravità della questione e ammesso i nostri ricorrenti alla frequenza del corso di formazione».