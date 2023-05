Concorso di eleganza di Villa d’Este 2023 premiata Best in show la Duesenberg SJ Speedster del 1935

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un Duesenberg SJ Speedster del 1935 ha vinto il prestigioso premio Trofeo Bmw Group Best in Show. L’orgoglioso proprietario, William Lyon, ha ricevuto il prestigioso premio del vincitore da Helmut Käs, responsabile del Bmw Group Classic e presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Oltre al trofeo, il vincitore selezionato dalla giuria ha ricevuto un modello unico del cronografo 1815 in oro bianco creato da A. Lange und Söhne per il vincitore.

Il fascino della Duesenberg votata Best in Show

Gary Cooper, Clark Gable, Greta Garbo, James Cagney e molte altre star hanno guidato una Duesenberg negli anni 30 così come Jay Gatsby nel remake de Il grande Gatsby. I fondatori del brand Fred und August Düsenberg emigrarono negli Stati Uniti dalla Vestfalia (Germania) nel 1880. I successi nello sport automobilistico hanno reso rapidamente popolare il loro nome Duesenberg che ha dato il suo nome ad una piccola serie di modelli esclusivi.

Loading...

Duesenberg una storia di tanti modelli esclusivi

ll coronamento della fama del brand arrivò nel 1932 con lo stravagante modello SJ. Fino a 320 cv erano disponibili quando il potente compressore entrava in funzione e questo ha spinto l’enorme macchina a circa 220 kmh. Con un efficace giro di parole “è un Duesy” era stato coniato all’epoca come sinonimo della qualità dei veicoli. Il premio attribuito alla giuria del Concorso di Eleganza di Villa d’Este è stata una ennesima consacrazione di un brand storico.

Ferrari 250 GT Spyder California votata dal pubblico

Il referendum del pubblico ha votato per la Ferrari 250 GT Spyder California del 1961 con la sua elegante carrozzeria made in Pininfarina e in Scaglietti. Questo rende l’auto storica di Jonathan Hui, Keybridge Collection, Hong Kong, la vincitrice di quest’anno della Coppa d’Oro Villa d’Este. Un ulteriore momento clou dell’evento 2023 è stata la assegnazione per la prima volta del Trofeo Il Canto del Motore per il più bel suono di un motore.

Auto da sogno, le foto del concorso di eleganza di villa d’Este 2023 Photogallery53 foto Visualizza

Il suono del motore di una Porsche votato il top

Jonas Kaufmann, uno dei più grandi tenori del nostro tempo, ha consegnato il premio a Christophe Count d’Ansembourg proveniente dal Belgio come omaggio al suono impressionantemente speciale che emana dalla sua Porsche 917 K del 1970. Anche quest’anno il pubblico finalmente dopo gli anni del covid-19 ha potuto rivivere tutte le gioie dei festeggiamenti sulle sponde del Lago di Como, nonostante l’inclemenza del tempo che ha dato tregua solo nel finale.