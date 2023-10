Concrete Investing è la prima piattaforma autorizzata da Consob a operare secondo le nuove regole Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Concrete Investing, la piattaforma specializzata nella raccolta di capitali destinati ad investimenti in progetti immobiliari a ricevere da Consob – sentita Banca d’Italia, con delibera n. 22859 del 25 ottobre 2023 – l’autorizzazione a operare come fornitore di servizi di crowdfunding in base al nuovo Regolamento Ue 2020/1503 (“Regulation on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for business”).

Concrete Investing – già autorizzata da Consob nel 2018, è attiva sul mercato del crowdfunding immobiliare – nel corso della sua attività ha già raccolto circa 60 milioni di euro a favore di 29 operazioni di sviluppo, principalmente a Milano, 11 delle quali hanno già liquidato gli investitori per un importo superiore a 20 milioni di euro, con un rendimento medio annuale di circa il 10 per cento.

In linea con il Regolamento Ue, la nuova autorizzazione permetterà alla piattaforma di dare continuità ai servizi oltre il 10 novembre, termine oltre il quale sarà necessario essere autorizzati per poter operare, e l’opportunità di sviluppare nuovi prodotti dedicati non solo ad investitori professionali e retail nazionali, ma anche a risparmiatori europei.

«Siamo molto orgogliosi di essere la prima piattaforma già attiva di crowdfunding immobiliare ad aver ottenuto da CONSOB l’autorizzazione a operare ai sensi della nuova normativa europea – ha detto Lorenzo Pedotti, ceo di Concrete Investing – garantendo così la continuità dell’operatività ai nostri clienti e investitori e cogliendo le opportunità di sviluppo della nostra attività offerte dal regolamento».

Tra le operazioni finanziate: Torre Milano, nuovo edificio di 25 piani completato a fine 2022; Washington Building, nato sull’area della ex-fabbrica Borletti; Park Towers, complesso costituito da due torri residenziali progettate da Asti Architetti; Gate Central, il nuovo edificio fronte Colonne di San Lorenzo e firmato dallo studio ACPV - Antonio Citterio Patricia Viel; Anfiteatro 7, operazione di smart living promossa da Impresa Rusconi nel quartiere di Brera e attualmente in fase di edificazione. Il valore complessivo previsto dei progetti finanziati è superiore a 750 milioni di euro.