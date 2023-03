Concrete Investing-Rusconi, raccolta da 5 milioni su progetto a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Concrete Investing (la piattaforma di crowdfunding autorizzata da Consob) annuncia il finanziamento di Anfiteatro 7, il nuovo sviluppo residenziale di Impresa Rusconi nell’omonima via a Milano. La raccolta prevista di 4,75 milioni di euro, con un Roi atteso del 37,9% e un Irr atteso di 13,7%, a fronte di un holding period previsto di 32 mesi, rappresenta un doppio traguardo: è la più ampia operazione gestita da Concrete Investing , oltre ad essere la più grande raccolta di capitali mai realizzata a Milano città per una società di equity crowdfunding immobiliare.

Concrete Investing e Impresa Rusconi hanno già lavorato insieme su due progetti firmati Beretta Associati: Torre Milano, per cui Concrete Investing ha raccolto 750mila euro e su cui è stata raggiunta la exit con la liquidazione definitiva degli investitori (Roi definitivo 11,86%, holding period definitivo 12 mesi, Irr definitivo 11,86%), e Talea, nel quartiere Precotto in via di realizzazione, con una raccolta di 1,5 milioni di euro (Roi atteso 29,7%, holding period atteso 30 mesi, Irr atteso 11 per cento).

«Con questa operazione vogliamo confermare il trend di successo che Concrete Investing sta riscontrando tra gli investitori nel settore immobiliare, avviando una raccolta da primato sia per la nostra piattaforma, che per la realtà milanese stessa – ha dichiarato Lorenzo Pedotti, ceo di Concrete Investing –. La rinnovata collaborazione con Impresa Rusconi, anche alla luce del successo delle raccolte sui precedenti progetti, rafforza la nostra strategia di partnership con operatori dal track record solido e capaci di operare con competenza ed elevati standard qualitativi anche in fasi di mercato complesse».



«Il progetto di Via Anfiteatro rappresenta un ulteriore importante tassello nella storia della nostra impresa, che da ormai 116 anni opera sul mercato di Milano – ha aggiunto Carlo Rusconi, presidente di Impresa Rusconi –. Quattro anni fa abbiamo riposto la nostra fiducia in Concrete Investing e in uno strumento innovativo come l’equity crowdfunding».

Prima del progetto Anfiteatro 7, Concrete Investing ha finanziato 24 operazioni immobiliari in quattro anni di attività, con circa 46 milioni di euro raccolti, più di 3mila investimenti transati e 6 exit portate a termine, per un ammontare totale rimborsato di 9 milioni di euro e rendimenti in linea con quanto previsto.