Condanna a Mosca per Memorial, la voce degli ultimi dissidenti

Memorial, formalmente reo di aver violato gli obblighi imposti dalla legge sugli “agenti stranieri”, è visto ora all’opposizione rispetto a una storiografia ufficiale a cui Putin si appoggia per legittimarsi. La grande vittoria sul nazismo non può avere ombre: «Perché noi, figli dei vincitori, dovremmo pentirci o sentirci in imbarazzo, invece di essere orgogliosi del nostro glorioso passato?», si chiedeva il procuratore. Per un regime pronto a tutto per sopravvivere, la storia si può riscrivere, o cancellare. Come Memorial.

I conti con il passato

«La decisione della Corte Suprema - commenta Memorial International - ha confermato per l’ennesima volta che la storia del terrore politico, organizzato e diretto dal potere statale, resta per la Russia un problema scottante del nostro tempo e non un tema accademico che interessa soltanto gli specialisti. Il nostro Paese ha bisogno di interpretare in modo onesto e sincero il passato sovietico; è questa la chiave del suo futuro...La memoria delle tragedie del passato è necessaria a tutta la società russa. E non solo in Russia: la memoria del terrore di Stato unisce tutte le ex repubbliche sovietiche».



In attesa di un secondo verdetto che mercoledì riguarderà Memorial Human Rights Center, organizzazione “sorella”, Memorial fa sapere che contesterà la decisione della Corte Suprema «con tutti i mezzi a nostra disposizione». Da parte sua, Memorial Italia – associazione italiana ispirata ai valori di Memorial Internazionale e che ne persegue le attività sul suolo e per il pubblico italiani – ha espresso «la viva condanna di questa ondata repressiva nei confronti di Memorial e dei suoi attivisti». Chiedendo al ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio un incontro urgente per discutere della situazione e sollecitare un intervento: «L’Italia a oggi - ricorda Memorial Italia - è tra i pochi Paesi a non aver presentato le proprie rimostranze a Mosca, né ad aver espresso alcuna dichiarazione di sostegno istituzionale a Memorial Internazionale».