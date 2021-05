Condividere le scelte e motivare chi lavora, il futuro del management

4' di lettura

Essere leader, saper guidare un’organizzazione complessa che sia in grado di navigare una realtà sempre più articolata è una dote innata o un’abilità che si può imparare e affinare? Entrambe le cose, sicuramente, come è sempre stato: da una parte ci sono conoscenze e competenze assorbite nel corso del percorso di formazione e della propria vita professionale, dall’altra i grandi leader emergono per la loro capacità di guardare avanti con una visione, fare le scelte giuste al momento giusto e, soprattutto, saper condividere e motivare il resto dell’organizzazione, in maniera spontanea.

È sempre stato così e sempre sarà così: c’è il leader naturale e quello che si impone facendo leva sulla forza del suo ruolo. Ma il futuro sarà soprattutto di chi riuscirà a condividere le scelte e a motivare chi lavora con lui, in un gruppo grande o piccolo che sia. Perché è la stessa natura delle organizzazioni e del modo di lavorare a essere cambiata e a continuare a trasformarsi. Anche l’emergenza del Covid-19 ha costretto a cambiare rapidamente, imponendo un modo di lavoro non più lineare, fatto di regole e di controlli, ma flessibile, plasmato su obiettivi e collaborazione.

Loading...

D’altra parte, l’azienda d’impostazione fordista, rigidamente divisa per funzioni separate sulla base di una struttura gerarchica di trasmissione degli obiettivi e delle consegne, è tramontata lasciando spazio all’organizzazione dell’era della conoscenza, fondata su un’architettura trasversale, sulla condivisione delle idee, sull’open innovation, sul lavoro di gruppo, all’interno della quale il successo nasce dalla capacità di mettere insieme le diverse competenze per individuare la soluzione adeguata all’obiettivo.

La vecchia cultura aziendale mostra ancora una forte resistenza, ma non c’è dubbio che il futuro sia all’insegna dell’open, della condivisione, della messa in comune delle competenze. Anche perché l’evoluzione tecnologica impone la capacità di rimanere al passo di una trasformazione continua e veloce, oggi fin troppo veloce. Proprio per questo è indispensabile saper aggregare tutte le forze e le competenze, dal primo all’ultimo dei collaboratori, non più dipendenti.

Se ieri il digitale – sotto forma di e-commerce o di automazione robotica, di blockchain o di intelligenza artificiale, di Internet of Things o di cloud computing – era un’opzione da sfruttare, oggi è una necessità: o si è digitali o si muore, o si tiene il ritmo della trasformazione continua o si è destinati a soccombere in un’arena competitiva dove i concorrenti non sono più quelli di sempre, ma cambiano ogni giorno. Il rischio di essere marginalizzati può venire dai colossi di Big Tech come Amazon, Google, Apple o Microsoft, i cui campi d’azione non hanno limiti, ma anche dall’ultima delle startup innovative di giovani universitari che mettono in campo soluzioni in grado di scalare in tempi rapidissimi.