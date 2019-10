Condividere talento e saperi: un giardiniere per i millennial

Davide è un ragazzo gentile ed empatico: mi offre subito il caffè al distributore nell’atrio del Sole 24Ore, prima ancora che io da padrona di casa risolva l’imbarazzo di non avere abbastanza monete. Sorride appena cerchi i suoi occhi nel dialogo a tu per tu, è spensierato e allegro come uno di tanti giovani che incontri in metropolitana. Ma quando lo ascolti basta poco per capire perché a soli 29 anni è tra i 300 innovatori in Europa, unico italiano nella lista degli «under 30» più influenti al mondo secondo «Forbes».

Idee chiare e sensibilità da millennial che rivela quando parliamo dei suoi “giardini” e delle sue passioni. «I TG – aggiunge – li abbiamo concepiti per la condivisione di idee e progetti, per accogliere al meglio e far crescere i team; ecco perché consentire all’interno bottiglie di plastica era inconcepibile e siamo stati plastic free fin da subito. Per soddisfare le esigenze dei nostri millennial abbiamo anche sperimentato con Siemens un modo per personalizzare nei grandi open space la temperatura al singolo desk». Come racconta Davide, poiché da soli oggi si fa ben poco, la cosa umanamente più difficile e sulla quale ti devi mettere in gioco per avere successo è creare team di talenti: «Oggi queste persone hanno tante opportunità perché guardano al mondo e non solo all’Italia. Trattenerli è la sfida».

Maglia di cotone, jeans, ovviamente sneackers e l’immancabile borsa da viaggio. Gli chiedo: È sempre pronta? «Sì, certo – racconta – parto almeno una volta alla settimana per lavoro in Europa e poi appena posso salgo su un aereo perché viaggiare è conoscenza, è arricchimento, la via per trovare ispirazione e confrontarsi con il diverso . Credo che il vero modo per imparare sia vedere le cose che accadono a milioni di chilometri di distanza. Sono appena stato in Marocco e in Namibia e ho visitato oltre 60 Paesi nel mondo: dall’Iran alla Mongolia, dal Sud America alla Cina alla California dove vado spesso per lavoro. La mia vera passione è l’Africa, un continente dove c’è tanto da fare proprio sul fronte del digitale. Mi piacerebbe aprire un TG proprio lì dove già partecipiamo con Google a un progetto per supportare i giovani imprenditori con programmi di coding».

Ma è la concretezza del bresciano a fare da collante in questo giovane imprenditore perché la sua startup non sarebbe diventata quell’azienda vicina al traguardo di 20 milioni di fatturato con la prospettiva di raddoppiare i numeri nel 2019, (sempre con Mol positivo), senza quella sana ambizione che Davide mostra. Ex consulente per la Condé nast, Dattoli avvia il suo progetto grazie a un piccolo finanziamento di 30mila euro del «Giornale di Brescia» che nel 2011 mette a disposizione anche i suoi locali, appoggiando l’idea dei talenti digitali. Nel raccontare la nascita e lo sviluppo della sua creatura esprime soddisfazione, ma anche l’umiltà di chi sa che la strada da fare è ancora lunga perché in un viaggio non è il percorso che conta, ma la meta: portare in Borsa TG nel 2023 con un fatturato di 120 milioni sullo Star, il segmento di Piazza Affari per le “perle” del made in Italy e nei radar degli investitori internazionali.

L’ispirazione arriva da vicino e da lontano. Da vicino perché se si è nati e cresciuti in una famiglia di ristoratori l’accoglienza e il lavoro di “brigata” la si ha nel Dna. Da lontano perché se a soli 29 anni si conoscono più di 60 Paesi il valore di un talento come Jack Ma lo si è potuto apprezzare in concreto. «Vengo da una famiglia di imprenditori: mio padre ha aperto diversi ristoranti a Brescia, mia madre organizza eventi. E proprio lavorando con loro – ricorda Davide a proposito delle sue origini – ho imparato le regole dell’ospitalità. Ma ho imparato tantissimo dai suggerimenti concreti di tanti imprenditori bresciani». Sul come andare contro lo status quo è illuminante l’insegnamento del magnate Jack Ma: in Cina si individua prima il problema e poi lo si risolve con leggi appropriate; in Europa prima si parte della leggi che si hanno già e poi si risolvono i problemi, ma i tempi sono maledettamente più lunghi. «Continuiamo a formare persone per professioni che non ci sono più o sono sature – aggiunge Davide – sottoponendo i giovani a lungo percorso scolastico, spesso teorico e lontano dall’ambiente che li accoglierà. Ma il mondo va in un’altra direzione: i percorsi devono essere più brevi in un contesto di formazione continua».