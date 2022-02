Condizionatori e pompe di calore in corsa

Continua anche nel quarto trimestre la crescita delle pompe di calore idroniche: per i modelli con potenze inferiori a 17 kW, destinate in prevalenza al settore residenziale, il 2021 si chiude con aumenti del 187% a volume e 184% a valore. Trend positivo anche per le macchine a pompa di calore nelle fasce di potenza superiori (da 18 a 900 kW), con un incremento complessivo del 166% a volume e 118% a valore.

Meno eclatanti i dati relativi ai gruppi refrigeratori di liquido con condensazione ad acqua: l'indagine Assoclima rileva numeri in crescita sia per le pompe di calore reversibili e solo riscaldamento (+15% a volume e +8% a valore) sia per le versioni raffrescamento e riscaldamento (+13% a volume e + 19% a valore).

Confermato anche nell'ultimo trimestre dell'anno il trend registrato nei mesi precedenti per le centrali di trattamento aria, con un incremento del 12% a valore e un decremento del 2% a volume, e per i sistemi di ventilazione meccanica residenziale (+59% a volume e +47% a valore). In crescita i dati relativi a ventilconvettori di tipo standard, con e senza mantello, cassette e hi-wall, che chiudono il 2021 con +40% a volume e +48% a valore.Dati positivi anche per il comparto dell'espansione diretta, con incrementali percentuali a due cifre per climatizzatori monosplit (+24% sia a volume che a valore), sistemi multisplit (+20% a volume e +29% a valore) e miniVRF e VRF (+26% a volume e +30% a valore). Guadagnano qualche punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2020 i condizionatori packaged e rooftop, che registrano a fine dicembre 2021 una crescita del 1% a volume e del 9% a valore.