Condomini, affitti turistici? Possibili anche se il regolamento vieta i B&B

Rientra tra le attribuzioni dell'amministratore, indicate dall'articolo 1130 del Codice civile, quella di curare l’osservanza del regolamento condominiale, potendo agire in via stragiudiziale (attivando il procedimento di mediazione) per dissuadere il comproprietario dalla prosecuzione della violazione regolamentare. Qualora il procedimento di mediazione dovesse avere esito negativo, dunque, l'amministratore potrà adire l'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di condanna del trasgressore stesso.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 3 febbraio 2020.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un ar chivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

È disponibile la nuova app del Sole 24 Ore scaricabile gratuitamente da Apple Store o Google Play