Condominio, che maggioranza serve per l’antenna telefonica sul tetto

Domanda. Sul tetto del mio condominio si vorrebbe installare l'antenna di un gestore telefonico. Volevo sapereche tipo di maggioranza è prevista per prendere questa decisione e come sarebbero divisi gli utili.

Risposta. La questione è stata risolta dalle sezioni unite della Cassazione (sentenze 8434/2020 e 8435/2020). Esse, escludendo preliminarmente che la fattispecie sia riconducibile alla disciplina dettata per le innovazioni, hanno confermato la possibilità di qualificare il relativo contratto in termini di locazione, con la conseguenza che la delibera è assunta con le maggioranze previste dal terzo comma dell'articolo1136 del Codice civile, e cioè con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno un terzo del valore millesimale, trattandosi di un uso indiretto del bene comune. Il corrispettivo della locazione va ripartito tra tuttii condòmini in ragione dei rispettivi millesimi, in base a quanto disposto dall'articolo 1123 del Codice civile.

