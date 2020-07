Condominio: così l’ascensore in sicurezza. Utilizzo, installazione costi e risparmi fiscali

Trattandosi di una situazione imprevedibile e urgente, anche senza il consenso dell’assemblea, l’amministratore può inoltre disporre la sanificazione periodica dell’impianto, tanto più se in presenza di un’ordinanza comunale che lo preveda. Fermo restando che il richiamato allegato 4 al Dpcm 10 aprile 2020 prevede la pulizia delle superfici «con disinfettanti a base di cloro e alcool».

Le spese

Nel caso in cui l’ascensore sia presente all’interno dell’edificio fin dalla sua costruzione, salvo prova contraria, l’impianto appartiene a tutti i condòmini che contribuiscono alle spese di manutenzione secondo il criterio disposto dall’articolo 1124 del Codice civile, per il quale «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo».

Rifiuto non ammesso

La norma precisa poi che «al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune». È il caso di sottolineare, inoltre, che l’eventuale rinuncia all’utilizzo dell’ascensore - salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale - non è ammessa.

Nuova installazione

Qualora un edificio non sia dotato di ascensore, l’installazione ex novo rientra fra le innovazioni previste dall’articolo 1120 del Codice civile. Di conseguenza, per deliberare l’intervento sarebbe necessario, sia in prima che in seconda convocazione, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell’edificio. Ma l’ascensore un’opera destinata all’eliminazione delle barriere architettoniche, infatti lo stesso articolo 1120 dispone che per le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno i 500 millesimi.

Rinuncia all’utilizzo

La costruzione ex novo dell’ascensore comporta un esborso di notevole entità, tant’è che l’installazione rientra nel novero delle cosiddette «innovazioni gravose» indicate dall’articolo 1121 del Codice civile. Per questo motivo «i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa», a patto che l’innovazione sia suscettibile di utilizzazione separata. In sostanza, qualora l’assemblea deliberi per l’intervento, i condòmini che hanno espresso un voto negativo potranno comunque decidere di non versare alcuna quota, rinunciando all’utilizzo dell’ascensore. Riguardo l’utilizzazione separata, è possibile dotare l’impianto di una serratura a cui potranno accedere, mediante una chiave, soltanto i proprietari dell’impianto.