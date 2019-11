Condominio, dieci casi per capire come dividere le spese del lastrico solare - Mercoledì la guida del Sole di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Con circa la metà della popolazione che vive i condomini di grandi o piccole dimensioni, le spese relative al lastrico solare –cioè la copertura del fabbricato, qualora sia calpestabile - possono rappresentare un tema controverso. Soprattutto sul fronte della ripartizione: a fare la differenza, infatti, sono la struttura e l'assetto proprietario del tetto. Che, se dotato di parapetti e utilizzabile, potrebbe essere stato concesso in uso esclusivo a un singolo condomino o, addirittura, essere di sua proprietà. Ecco 10 casi concreti che possono aiutare a capire come dividere le spese relative al lastrico, tra ristrutturazione e danni: dal posizionamento dei vasi all'installazione dell'antenna, fino alla trasformazione di un tetto spiovente in lastrico esclusivo.