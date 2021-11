Condominio facile 2022, in edicola mercoledì 24 la guida del Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa edizione 2022 di Condominio Facile, che Il Sole 24 Ore prepara ogni anno e sarà in edicola mercoledì 24 novembre a 50m centesimi più il prezzo del quotidiano, è l'occasione per professionisti e condòmini per fare il punto su un mondo complesso e in continua trasformazione: il superbonus, anzitutto, con tutte le novità della legge di Bilancio 2022 con le sue proroghe; ma si parla anche delle cautele anti covid da mantenere e delle precauzioni di legge da adottare per chi lavora in condominio. Il tutto strutturato in brevi capitoli corredati di schede riassuntive e domande con risposta.

Nella guida, però, non si parlerà solo di bonus. Perché le decisioni che riguardano la vita dello stabile sono anche l'occasione di confrontarsi e trovare buone idee, più spesso che non si creda. E questo fascicolo di 104 pagine si rivolge a tutti i condòmini, che qui trovano tutti i chiarimenti necessari, con parole semplici e chiare, sui servizi comuni e sugli impianti: ascensore, caldaia, servizi idrici, portierato, gestione dei condòmini in ritardo con le rate, stalking condominiale. E un capitolo dedicato all'amministratore, della nomina alla revoca e al giusto compenso. Senza dimenticare la via del contenzioso e la sua risoluzione attraverso la mediazione.

Infine, la trasparenza: con le regole su per la redazione di un rendiconto chiaro, accessibile a tutti i condòmini e che aiuti l'amministratore a evitare polemiche, e la gestione dei condòmini indietro con i pagamenti, con i consigli pratici su come evitare danni ulteriori, viene trattata dai nostri esperti in modo pratico ed efficace.