Condominio facile raddoppia: oltre alla guida un forum de l’Esperto Risponde

Sono più di un migliaio ogni anno le liti condominiali che approdano in Cassazione e questo dato già fa capire quanto la complessità della gestione degli immobili in cui vive oltre i 70% degli italiani sia complessa di per sè, una complessità che negli ultimi anni si è persino acuita. Renderla più semplice è l'obiettivo dell'instant Condominio Facile, edizione 2023, che troverete in edicola con il Sole 24 ore il primo dicembre ad un euro in più rispetto al prezzo del quotidiano.

Rincari e superbonus in primo piano

Il caro bollette e la gestione del superbonus ridimensionato al 90% sono i temi di più stretta attualità trattati all'interno di un testo che ripercorre però, come da tradizione, anche la stessa vita condominiale, dalla costituzione del condominio alla nomina dell'amministratore ed alla sua revoca, dai poteri dell'assemblea ai quorum deliberativi. Il testo si apre con una interessante riflessione su quella che esattamente dieci anni fa, l'11 dicembre del 2012, fu la rivoluzione del condominio, la legge 220 che entrò in vigore poi il 18 giugno 2013.

In 32 articoli novellò principalmente il capo del codice civile dedicato agli articoli dal 1117 in poi con un’indicazione più completa, anche se non tassativa, delle parti comuni dell’edificio; una più aggiornata disciplina dell'ambito di applicazione della normativa condominiale; una specifica previsione delle condizioni che giustifichino il distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento (tema quanto mai attuale); e soprattutto la nuova disciplina relativa all’amministratore del condominio, forse la parte di maggior rilievo della riforma.

La nuova mediazione in condominio

Si apre con una riforma si chiude con un’altra, quella approntata dal ministro della Giustizia Marta Cartabia che punta in maniera ambiziosa a ridurre drasticamente la frammentazione di alcune procedure a partire dalla mediazione mediazione, estesa anche al patrocinio a spese dello Stato in base alla sentenza della Corte costituzionale 10/2022. La procedura conciliativa nell’anno che abbiamo davanti è destinata a snellirsi con l'esonero per l'amministratore dall'obbligo di convocare l'assemblea dei condòmini già per chiedere di essere autorizzato ad avviare o a partecipare ad un procedimento di mediazione.

Risparmio energetico

Primo capitolo dedicato ai rincari energetici che, come la cronaca ci riporta, tante difficoltà stanno creando da nord a sud Italia. Consigli quindi per il contenimento dei consumi e la scelta del fornitore con i dettagli del mercato tutelato e le offerte di quello libero. Nell’instant troverete anche le precisazioni che al Sole 24 ore ha fatto l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) traducendo in concreto le indicazioni del vademecum pubblicato lo scorso 20 ottobre e che gli amministratori di condominio, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 1 del Dm 383/2022, hanno inviato a tutti i condòmini.