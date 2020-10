Condominio, la morosità ai tempi del Covid. Le risposte in una Guida rapida In edicola il 5 ottobre con Il Sole 24 Ore un vademecum per gestire l’emergenza coronavirus in condominio: dai pagamenti delle rate fino al recupero dei crediti

(IMAGOECONOMICA)

Il ciclone Covid si abbatte anche sulla vita dei condomìni, sullo svolgimento delle assemblee, sui pagamenti delle rate, sul recupero crediti e su tutti gli ambiti che regolano il meccanismo della gestione condominiale. Colpisce anche il rapporto tra i proprietari e gli amministratori. Come si può rimediare alle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria?

A questa domanda risponde la Guida rapida dell’Esperto risponde, in edicola lunedì 5 ottobre con Il Sole 24 Ore. Quattro pagine sulla “morosità ai tempi del Covid”, con chiarimenti e soluzioni possibili. Prima di tutto – proprio in tema di morosità – viene sottolineato che la crisi non blocca il pagamento delle rate: anzi, l’amministratore può anche chiedere versamenti anticipati per evitare lo svuotamento delle casse.

La Guida rapida spiega – inoltre – quali sono i vincoli da rispettare per poter convocare e far svolgere l’assemblea nelle condizioni di tutela imposte dal coronavirus (limiti che riguardano anche il diritto alla privacy). E affronta le questioni legate ai decreti ingiuntivi, alla pandemia e, appunto, alle misure da attivare nei casi di mancato versamenti delle rate. Infine, descrive tutte le tutele per il nuovo acquirente e l’azione verso il moroso che vende l’immobile in frode al condominio creditore.