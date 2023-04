Condominio, nessun regolamento può vietare di tenere animali in casa

Quanto alla possibilità, ad esempio, di far uso dell’ascensore con gli animali, l’inibire a un condomino di usare l’ascensore con il proprio cane può trovare legittime motivazioni solo di ordine igienico sanitario, da valutarsi a seconda della concreta fattispecie che si può presentare. Ugualmente per la limitazione al numero degli animali che il condomino può detenere nella propria unità immobiliare, superato il quale appare anche legittimo l’intervento del giudice, con il conseguente allontanamento degli animali in esubero e il loro affido ad enti specializzati (Cassazione 1823/2023).

Fermo il rispetto delle elementari norme di igiene, la rilevanza anche ai fini penali della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete. I rumori provocati dall’abbaiare di un cane devono avere una tale diffusione da costituire l’evento un disturbo idoneo ad essere sentito da un numero indeterminato di persone: se invece ad infastidirsi è un solo condomino non c’è né reato e né illecito civile. Non vanno sottovalutati i rischi in cui incorre il custode dell’animale, qualora questo diventi fonte di immissioni di rumori o di odori tali da cagionare, per la loro frequenza e intensità, malessere e insofferenza anche a persone di normale sopportazione. Anche il lasciare solo in casa il cane per l’intera giornata può configurare il reato di abbandono di animale (articolo 672 Codice penale).

(disegno: Sandra Franchino)

Aiuole, ok al divieto di accesso: tutela del decoro architettonico

Nella residenza condominiale in cui abito ci sono aiuole con piante di piccolo fusto dove recentemente è stato apposto un cartello di divieto di accesso ai cani. Ho avanzato le mie rimostranze all'amministratore perché ritengo che simile decisione limiti il diritto di ogni condomino di usare un bene comune, ovviamente sotto la sua responsabilità. Posso impugnare questa delibera in quanto detentore di un cane?

Il divieto posto dall'assemblea è senz'altro legittimo, se si considera che la tipica funzionalità di queste è quella di migliorare il decoro architettonico dell’intero compendio condominiale e non certo quello di servire come spazio liberatorio per cani e/o animali in genere appartenenti ai condomini. Se da un lato, infatti, è vero che tutti i condomini hanno diritto di utilizzare gli spazi comuni anche facendone un uso più intenso, è pacifico, dall’altro, che in ogni caso essi devono riservare un pari uso agli altri condomini: il tutto deve comunque avvenire nel rispetto della tipica destinazione del bene comune.

(disegno: Sandra Franchino)

L'abbaiare continuo del cane può diventare anche un reato

Il cane del mio vicino di casa abbaia ogni volta qualche persona passa davanti all'ingresso dell'appartamento dei suoi padroni. Ciò avviene non solo durante le ore diurne, ma anche nel mezzo della notte in occasione del rientro a casa dei vari condomini, turbando non solo al mio diritto di riposare, ma anche di godere di quella tranquillità che ognuno auspica di avere quando è a casa sua. Come posso tutelarmi?