Condominio, obbligo di indossare la mascherina al passaggio nelle parti comuni

Domanda. Essendo venuto meno l'obbligo delle mascherine all'aperto, salvo per i contesti in cui si creano le condizioni per un assembramento (mercati, fiere eccetera), quali sono le regole da osservare all'interno di un condominio? Le persone possono transitare nelle parti comuni senza indossare la mascherina? Per il portiere dello stabile, rimane l'obbligo di indossarla all'interno della guardiola?

F.V. - Catania

Risposta. L'obbligo di indossare la mascherina permane intutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private,a meno che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi (articolo1, commi 1 e 2, del Dpcm 2 marzo 2021). All'interno di una guardiola che assicuri un adeguato isolamento, quindi, il portiere non è obbligato a indossare la mascherina. Coloro che transitano per le parti comuni, invece, devono indossarla. Il problema, tuttavia, è rappresentato essenzialmente da controlli e sanzioni. A fronte di eventuali segnalazioni dei condòmini, l'amministratore, non disponendo di alcun potere sanzionatorio, potrebbe comunque provvedere all'affissione di avvisi sul contenuto delle norme anticontagio nei luoghi di maggior transito.

