Condominio, possibile vietare al cane l’accesso nelle aree comuni

Il cartello segnalatore

Va anche precisato che il cartello segnalatore non ha valore esimente. In sostanza «la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall’animale stesso può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall’articolo 672 Codice penale, nonostante l’intervenuta abrogazione di detto articolo» (Cassazione, sentenza 43420/2009).L’articolo in realtà è stato riformulato, e riguarda l’omessa custodia e il malgoverno degli animali.

Su questo fronte, che riguarda per analogia anche il condominio, val la pena richiamare un’altra pronuncia non recente, sempre della Suprema corte, la 17133/2017, la quale ha precisato che l’apposizione, bene in vista, al cancello di ingresso di una villetta, di un cartello «Attenti al cane» non è sufficiente a escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento dell’animale.

