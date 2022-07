Condominio, il proprietario risponde dei danni per lavori in casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il caso deciso dalla terza sezione della Cassazione con l’ordinanza numero 21977 del 12 luglio 2022 aveva inizio a seguito della richiesta risarcitoria azionata giudizialmente dal proprietario di un immobile sito in un condominio. Questo condòmino agiva in giudizio citando il vicino del piano superiore il cui appartamento, a suo dire, aveva cagionato danni alla proprietà attorea con uno sversamento d’acqua che si era esteso tanto al soffitto quanto all’impianto elettrico della sua abitazione.

Si costituiva in giudizio il vicino del piano superiore il quale, oltre a domandare il rigetto della richiesta, chiedeva al giudice di poter chiamare in causa alcune imprese che stavano realizzando lavori edili nell’appartamento al momento dell’allagamento. A detta del convenuto, infatti, egli non avrebbe avuto responsabilità in quanto, anche in ipotesi di danno all’appartamento sottostante, questo sarebbe stato causato dall’imperizia delle imprese appaltatrici che stavano eseguendo i lavori.

Le pronunce di merito

All’esito del primo giudizio, il Tribunale accoglieva le eccezioni del convenuto e rigettava la domanda di parte attrice. Il giudizio, quindi, approdava in sede di appello, ma la Corte – non discostandosi dal primo giudice – sostanzialmente confermava il rigetto della domanda risarcitoria del proprietario dell’appartamento sottostante motivando la stessa sulla base dell’inapplicabilità dell’articolo 2051 del Codice civile.

Tale norma afferma che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». A detta del giudice del riesame, tuttavia, nel caso di specie la succitata norma non poteva trovare applicazione in quanto non sarebbe ricorsa un'ipotesi di danni cagionati dalla cosa, ma al massimo arrecati dal fatto umano (dell’appaltatore).

Il ricorso alla Suprema Corte

Stante la duplice soccombenza, la parte danneggiata decideva di agire in sede di Cassazione, contestando la decisione della Corte d’appello. Con l’ordinanza in commento, gli ermellini ne mettevano in discussione l’operato, cassando la decisione impugnata.