Condominio: la responsabilità tra danni, sanzioni e polizze

2' di lettura

Difficile, molto difficile la convivenza condominiale. Se così non fosse, le cause di liti e controversie varie (nate, consumate e spesso irrisolte nei palazzi del Belpaese) non affollerebbero i tribunali così come accade. Allo stesso modo non è sempre agevole stabilire – di volta in volta - responsabilità nette tra condominio, amministratore e singoli condomini. E' come un labirinto, ma senza il filo d'Arianna. E proprio al tentativo di afferrare questo filo è dedicata la Guida Rapida “Responsabilità in condominio – Danni e polizze” in uscita lunedì 16 settembre con l'Esperto risponde del Sole 24 Ore.

La Guida mette in fila e descrive i ruoli dei soggetti in campo: ad esempio chiarisce che i proprietari delle case sono, di fatto, i “custodi” dello stabile. Vuol dire che a chi possiede gli appartamenti spetta l'obbligo di vigilare e mantenere in buono stato i beni comuni. Inoltre la Guida Rapida fa luce sul perimetro di competenza dell'amministratore spiegando che, in caso di pericolo, quest'ultimo può dare il via a lavori straordinari urgenti anche senza passare per il via libera dell'assemblea.

Un'intera pagina, poi, è dedicata ai casi risolti: una serie di quesiti e risposte su questioni molto concrete, dal rischio di furti alla gestione dei lavori di rifacimento, dalle infiltrazioni di acqua alla possibilità di infortuni. Nell'ultima pagina viene esaminata la questione delle polizze assicurative, ossia quali sono le mosse da fare per poter usufruire di una copertura adeguata contro i danni, dalla formula base alle opzioni più complesse. Infine, la Guida Rapida annuncia il debutto – martedì 17 settembre - della nuova versione della banca dati “Condominio24” e il “Tour del condominio” una serie di convegni, promossi dal Sole24Ore, che si terranno in sei città italiane; primo appuntamento il 24 settembre a Milano.