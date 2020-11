Condominio: sì all’uso delle videocamere per contestare i danni causati dai cani Se gli animali danneggiano le auto, è lecito utilizzare le riprese per individuare il comportamento illecito dei rispettivi condòmini proprietari di Marisa Marraffino

Se gli animali danneggiano le auto, è lecito utilizzare le riprese per individuare il comportamento illecito dei rispettivi condòmini proprietari

2' di lettura

Il quesito. Alcuni condòmini portano a spasso i loro cani nel parcheggio condominiale, e gli animali finiscono anche per urinare sulle ruote dei veicoli. A parte il fatto che il regolamento condominiale vieterebbe il passeggio dei cani negli spazi comuni, ho chiesto all’amministratore di identificare tramite le videocamere di sorveglianza i proprietari di cani che adottano tale comportamento, e di sanzionarli. Ma mi è stato risposto che per ragioni di privacy non si può intervenire secondo queste modalità. È davvero così?

G.D. - PALERMO



La risposta. Nel caso di videosorveglianza all’interno dei condomìni, il titolare del trattamento è il condominio medesimo, mentre la finalità delle registrazioni non può discostarsi da «motivi di sicurezza per la tutela del patrimonio comune e privato».

Loading...

Le telecamere dovranno riprendere le aree comuni e dovranno essere affiancate da un cartello riportante il nome del titolare del trattamento e la finalità delle riprese.Tra le ragioni lecite rientra quindi la tutela delle auto dei condòmini. Pertanto, se i cani danneggiano le auto, si possono utilizzare le riprese delle telecamere per contestare il comportamento illecito ai rispettivi proprietari. Di solito la durata delle registrazioni non può superare il limite di 24–48 ore, quindi occorrerà essere tempestivi.

Si sottolinea che il Codice civile (all’articolo 1138, come modificato dalla legge 220/2012) stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, tuttavia nelle aree comuni valgono alcune norme di comportamento da rispettare. Tra cui quelle in genere previste dai regolamenti di condominio, e cioè che gli animali domestici possono passeggiare nelle aree verdi a ciò adibite, tra le quali non rientrano i parcheggi auto. Gli animali possono transitare in queste aree con i loro proprietari, ma questi ultimi devono impedire che siano lasciati escrementi e urine.



Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 9 novembre .