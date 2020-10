Condominio, teleassemblea possibile ma va cambiato il regolamento

L’ approvazione del regolamento di condominio che preveda e disciplini la teleassemblea, dovrebbe essere in grado di legittimare la relativa costituzione; viceversa, nel caso in cui l’assemblea telematica non fosse strutturata in seno ad un regolamento interno, di volta in volta, sarebbe necessario acquisire il “previo consenso dei condòmini”.

I vantaggi della forma «mista»

Va da sé che un valido regolamento sulla teleassemblea dovrebbe essere in grado di disciplinare le condizioni e le modalità di partecipazione all’adunanza, da parte di tutti i condòmini, rimettendo ai medesimi la discrezionalità di scegliere se partecipare fisicamente, per delega o tramite una connessione da remoto, per agevolarne la presenza ed eliminare il contenzioso. In concreto, sarebbe molto più semplice assicurare le misura anti covid in una situazione del genere.

È senz’altro accettabile l’utilizzo di un sistema di videoconferenza bidirezionale, nel senso che da entrambi i lati della trasmissione si possa vedere e essere visti, udire e essere uditi, in un contesto ove non sia in discussione la riconoscibilità (almeno da parte del presidente dell’assemblea) di coloro che intervengono in via remota.

D’altro canto, mentre il Dl 104/2020 (decreto Agosto) era in fase di conversione, il Servizio Studi del Senato (dossier del 7 agosto scorso) ha già suggerito alcune integrazioni alla norma sulle assemblee condominiali a distanza, indicando, tra l’altro, tra gli aspetti da regolare quelli relativi alla tutela dei dati personali e quelli afferenti le modalità tecniche da adottate per consentire al condomino di accedere alla riunione da remoto, oltre che per stabilire l’esatto momento in cui può definirsi partecipante “telematico” ad essa.