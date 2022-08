Condominio, la telecamera privata è ammessa se punta sul proprio ingresso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Sono proprietario di un appartamento, in un complesso condominiale, che concedo in locazione con la formula degli affitti brevi. Vorrei installare una telecamera rivolta all'ingresso dell'appartamento. Gli ospiti saranno avvisati in anticipo della presenza della telecamera. La telecamera, di mia proprietà, sarà posizionata sul pianerottolo comune e inquadrerà esclusivamente la porta d'ingresso e lo zerbino del mio appartamento. Posso procedere con l'installazione? Nel regolamento condominiale non è indicato alcun divieto al riguardo.

S.G. - Varese

Risposta. La risposta è affermativa, nel senso che il singolo condomino può installare una telecamera a uso privato nell'ambito dell'area di sua esclusiva proprietà, e relative pertinenze, purché le registrazioni riprendano unicamente tale area. Egli non necessita di alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea, ma nondimeno deve avere cura di posizionare le telecamere in modo che l'angolo di visuale non riprenda zone comuni o soggetti che transitino in esse. Allo stesso modo si deve evitare che l'inclinazione della telecamera sia tale da poter inquadrare anche la porta di ingresso dei vicini, perché in tal caso si potrebbe configurare il reato di indebite intromissioni nella vita privata (articolo 615–bis del Codice penale).

