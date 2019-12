Condomino non convocato, amministratore senza colpa Spetta al presidente il compito di controllare la regolare costituzione. È il professionista a dover inviare gli avvisi a chi ha diritto di partecipare di Augusto Cirla

La convocazione di tutti gli aventi diritto in assemblea costituisce un presupposto essenziale per la validità di qualsiasi delibera. Ed è compito primario del presidente dell’assemblea controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne atto nel verbale. Non sussiste quindi alcuna responsabilità dell’amministratore per i danni subiti dal condominio a seguito della dichiarata annullabilità delle delibere comunque assunte nonostante il difetto di convocazione.

Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 29878 del 18 novembre scorso, ha respinto la pretesa avanzata da un condominio di far condannare il proprio ex amministratore per inadempimento contrattuale e di ottenere da lui, a titolo di risarcimento danni, una somma pari all’importo delle spese processuali pagate a conclusione del giudizio che un condomino aveva radicato per ottenere l’annullamento delle deliberazioni prese in sua assenza dall’assemblea convocata in modo irregolare.

La vicenda Era successo che un condomino aveva impugnato una delibera assembleare perché si sentiva leso nei suoi diritti in quanto non regolarmente convocato. Il condominio, risultato soccombente, aveva poi chiamato in giudizio l’ex amministratore per sentire dichiarare la sua responsabilità per non avere convocato tutti i condomini in assemblea e, dunque, ottenere il risarcimento del danno, consistente nelle spese legali intimate al condominio stesso, in quanto soccombente nel giudizio sull’annullamento della delibera.

I giudici di merito, sia in primo, sia in secondo grado, avevano ritenuto fondate le pretese creditorie avanzate dal condominio. Infatti, l’articolo 1136, comma 6, del Codice civile dispone che «l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati». Ma questo compito, secondo i giudici, spetta per legge all’amministratore, in adempimento del mandato ricevuto.

Per i giudici, inoltre, a nulla rilevava il fatto che la convocazione del condomino impugnata fosse stata inviata con posta ordinaria, e non tramite raccomandata, in quanto da lui così richiesto, perché questo era assorbito dal giudicato disceso sulla pronuncia di annullamento della delibera e, comunque, doveva essere considerato un accordo interno non opponibile al condominio.