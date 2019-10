Condoni e uso sregolato del contante, scelte dannose per lo Stato. Ecco perché

Le preferenze descrivono i nostri gusti, i valori, le attitudini e gli orientamenti; dicono ciò che noi siamo e quello che vogliamo. Se questo è vero, allora, ciò che osserviamo nel gioco del dittatore, mette in luce preferenze che non sono puramente individualistiche, ma anche, in parte, stabilmente orientate agli altri. In realtà, però, questa interpretazione lineare nasconde delle complessità dei nostri processi decisionali, che solo recentemente hanno iniziato ad emergere nella loro evidenza e che portano con sé implicazioni profonde.

Altruismo attivo, altruismo passivo. Proviamo a immaginare, per un istante, una versione del gioco nella quale, oltre a poter dare qualcosa della nostra dotazione, ci sia anche la possibilità di togliere qualcosa al soggetto con cui siamo abbinati. In uno schema improntato alla simmetrica, in una situazione del genere, se decidiamo di dare siamo altruisti attivi, se decidiamo, invece, di non togliere siamo altruisti passivi.

Siccome abbiamo visto già che la tendenza generale è quella di dare somme positive, dovremmo allora aspettarci una analoga tendenza a non togliere. John List, economista dell'Università di Chicago, ha considerato questa possibilità in una ricerca pubblicata qualche tempo fa sul prestigioso Journal of Political Economy (On the Interpretation of Giving in Dictator Games, 2007).

Alla versione standard del gioco del dittatore, nella quale era possibile dare da zero a cinque dollari, List, ne ha affiancate altre due: la prima che prevedeva la possibilità di dare da zero a cinque, ma anche di togliere uno; e la seconda nella quale si poteva dare da zero a cinque, ma anche togliere, questa volta, fino a cinque dollari.

Nella versione standard del gioco, come ci si poteva aspettare, si osserva che meno del 30% dei partecipanti sceglie di non dar nulla, mentre il 25% sceglie di dare la metà della loro dotazione e tutti gli altri distribuiscono somme positive comprese tra questi due valori. Fin qui, tutto bene. Le sorprese, però, arrivano con la prima variante. In questo caso infatti, per qualche ragione, il numero di quelli che non danno nulla cresce fino al 45%, quelli che danno la metà, invece, si riducono a meno del 10%, ma soprattutto, compaiono quelli che prendono.