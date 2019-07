Condono, le 4 proposte della Lega dal contante «al saldo e stralcio» di Marco Mobili e Giovanni Parente

La Lega è pronta a riaprire una nuova stagione di condoni ma dai Cinque Stelle arriva subito uno stop. Ad annunciare la «pace fiscale 2» è stato il sottosegretario all'Economia del Carroccio, Massimo Bitonci. Un pacchetto di misure che va dal saldo e stralcio per le imprese a una riproposizione della sanatoria sulle liti pendenti, passando anche dalle cassette di sicurezza in Italia con l'emersione del contante. Ma soprattutto, anche se il termine non piace alla politica, con il condono sulle dichiarazioni infedeli