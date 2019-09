Condotte, 30 manifestazioni di interesse dai maggior gruppi mondiali All’avviso promosso a fine luglio hanno risposto i maggiori gruppi mondiali. Tra questi ci sono Salini Impregilo, Psc-Fincantieri, Siram, Gemmo, Engie, Enel, Macquaire

Sono 30 le manifestazioni di interesse per l’acquisto dei complessi aziendali di Inso pervenute ai commissari della società d'ingegneria del gruppo Condotte. All’avviso promosso a fine luglio e scaduto lunedì alle ore 12 hanno risposto i maggiori gruppi mondiali. Tra questi, apprende Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, ci sono Salini Impregilo, Psc-Fincantieri, Siram, Gemmo, Engie, Enel, Macquaire.

La procedura per gli asset della società in amministrazione straordinaria si articolerà nelle seguenti fasi: analisi delle manifestazione d'interesse, ammissione dei soggetti selezionati alla fase di due diligence, invio di una lettera che regolamenterà la durata della fase di due diligence, modalità per la presentazione di offerte d'acquisto vincolanti (l’obiettivo è quello di ricevere le proposte entro metà dicembre), aggiudicazione della procedura sulla base della migliore offerta.