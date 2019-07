Condotte, arrivano 21 manifestazioni di interesse di Carlo Festa

3' di lettura

Arrivano le manifestazioni d’interesse per il gruppo Condotte e il gruppo di potenziali acquirenti comprende tutti i maggiori player del settore, oltre a qualche sorpresa. Ora la procedura prevede alcuni passaggi intermedi: scaduto lo scorso 15 luglio l’invito a manifestare interesse, adesso partirà un’analisi dei potenziali acquirenti da parte dei commissari e dell'advisor finanziario Mediobanca. Inizierà quindi una fase di due diligence, che si concluderà con la richiesta di inoltrare delle offerte vincolanti. I tre driver della procedura restano il mantenimento dei livelli occupazionali, la salvaguardia delle competenze, del marchio e del know how, oltre alla massimizzazione del beneficio economico per i creditori.

I commissari, grazie al lavoro svolto, sono riusciti a ottenere ben 21 manifestazioni d’interesse. Uno dei grandi gruppi in gara è proprio Salini Impregilo, pronto all’acquisto di Condotte, operazione che rientra nel Progetto Italia in fase di definizione. Fra l’altro Salini sta già lavorando in joint venture con Condotte su alcune commesse, aspetto che rende tra le favorite la candidatura del gruppo romano.

Tuttavia tra gli altri grandi gruppi in corsa c’è anche la Rizzani De Eccher e Pizzzarotti, due dei soggetti che hanno mostrato interesse a conferire attività in Progetto Italia quando il piano sarà a regime.

Ma non è tutto. In corsa c’è anche la vicentina Icm (l’ex Impresa Costruzioni Maltauro), il gruppo romano Cimolai, il Consorzio Stabile Infratech, il gruppo infrastrutturale australiano Macquarie (attivo tramite la sua consociata londinese), Hitrac Engineering Group e Toto Costruzioni Generali, che fa capo alla famiglia Toto.

A completare la lista ci sarebbero Frimat Costruzioni Generali, il gruppo finanziario britannico Equitix, l’azienda bergamasca Vitali e infine il gruppo De Sanctis Costruzioni, azienda attiva nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali con un alta specializzazione nel campo delle gallerie e nei lavori in sotterraneo.