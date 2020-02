Confagricoltura: «Innovare per superare dazi e Brexit» Il premier Conte ha annunciato il 31 gennaio all'incontro per i cento anni dell'associazione che incontrerà Boris Johnson «per un accordo: zero tariffe, zero quote, zero dumping» di Giorgio dell'Orefice

I grandi nodi del presente soprattutto sul fronte internazionale tra Brexit e la minaccia dei dazi Usa ma anche un progetto e una strategia sul futuro che possa poggiare in particolare sul pilastro dell'innovazione. È quanto è emerso il 31 gennaio dall'incontro organizzato a Roma alla Luiss Business School per i 100 anni di storia di Confagricoltura e dal titolo “Identità e futuro”.

«Paradossalmente – ha detto aprendo i lavori il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – vogliamo utilizzare questo importante traguardo anagrafico della nostra associazione non per celebrare il passato ma per guardare al futuro. Ed è per questo che abbiamo voluto inaugurare un vero e proprio laboratorio (che vogliamo diventi un appuntamento annuale) articolato in 12 tavoli tematici nei quali operatori, esperti e soprattutto rappresentanti del mondo dell'università e della ricerca si interrogheranno sul futuro dell'agricoltura».

Politica e diplomazia in campo per dazi Usa e Brexit

Un appuntamento al quale non ha voluto mancare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che ha parlato soprattutto dei grandi temi internazionali a cominciare dalla minaccia dei dazi Usa. «Abbiamo rappresentato agli amici americani – ha spiegato il premier Conte – che i nostri tradizionali rapporti meritano una testimonianza di attenzione e confidiamo di poter scongiurare un aumento dei dazi che ci farebbe molto male. Ai nostri partner abbiamo ricordato che l'Italia ha già sofferto per i dazi imposti come conseguenza della disputa Airbus-Boeing, una vicenda che peraltro non ci riguardava direttamente. Continuiamo ad avere fiducia nelle armi della politica e della diplomazia».

Ma un tema di grande attualità internazionale è anche la Brexit con il Regno Unito, quarto mercato per il made in Italy agroalimentare con un controvalore di 3 miliardi di euro, che proprio il 31 gennaio è formalmente uscito dall'Unione europea. «Il 4 febbraio a Londra vedrò il premier Boris Johnson – ha aggiunto Conte -. Con il Regno Unito abbiamo bisogno di un accordo commerciale, zero tariffe, zero quote, zero dumping: non sarà facilissimo, i britannici sono molto agguerriti. Dobbiamo trovare un equilibrio tra l'esigenza di tutela delle nostre produzioni da eventuali intese che Londra stipulerà con Paesi terzi».

E poi c’è anche il tema dei rapporti all’interno dell’Unione europea dai quali possono venire altre minacce in particolare sul fronte della prossima riforma della Politica agricola comune. «Una riforma che dovrà cambiare marcia rispetto al passato – ha sottolineato il presidente di Confagricoltura, Giansanti – e non soltanto per il maggior peso che avranno i temi ambientali. Dovrà essere una riforma che torni a parlare alle imprese agricole, che dimostri di essere meno politica redistributiva a favore dei paesi dell'Est Europa e torni a essere politica economica in grado di rafforzare la competitività delle nostre aziende».