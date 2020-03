Confagricoltura, raddoppiano a marzo le consegne di cibo in scatola A causa del Coronavirus cambano le abitudini per la spesa: +33% riso, +25% pasta, +29% scatolame

(06photo - Fotolia)

Cambiano le abitudini per la spesa alimentare degli italiani a causa dell’emergenza Coronavirus e dei vincoli imposti dal governo per arginare la diffusione del contagio e il mondo della produzione agricola è pronto ad adeguarsi. Secondo un rapporto pubblicato dall'ufficio studi di Confagricoltura i cibi maggiormente acquistati sono quelli a lunga scadenza facilmente conservabili, come riso (+33%), pasta (25%), scatolame (+29%), derivati del pomodoro (+22%), sughi e salse (+19%).

Complessivamente i consumatori hanno effettuato acquisti di alimenti a lunga conservazione a scapito dei prodotti freschi facilmente deperibili. Mentre l’industria di prodotti freschi rallenta, le industrie conserviere hanno dovuto modificare il proprio programma di consegne della merce, aumentando del 30% le vendite nel mese di febbraio e del 100% a marzo. Le scorte alimentari acquistate in questo periodo saranno consumate nei prossimi mesi, portando gli indici degli acquisti a diminuire tendenzialmente nei mesi di aprile e maggio 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

Impennata dei consumi come a dicembre

L'effetto scorte alimentari degli italiani registrate a febbraio e marzo porteranno gli indici degli acquisti ad avere un'impennata simile a quella di dicembre; e questo vale per la grande distribuzione come anche per i negozi di piccole superfici. A crescere sono anche le vendite tramite commercio elettronico se confrontati con i primi due mesi del 2019, ma che non raggiungeranno quelle di dicembre.

Al lavoro gli agricoltori

"Gli agricoltori – sottolinea il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti – nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza per i lavoratori, stanno lavorando e continueranno a farlo per il Paese per produrre e fornire con regolarità prodotti freschi e materie prime indispensabili per l’industria agroalimentare. Siamo orgogliosi di questo ruolo".