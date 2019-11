Confalonieri (Mediaset): «Scarse possibilità di intesa con Vivendi» Le possibilità di un’intesa complessiva tra Mediaset e Vivendi entro il termine del 22 novembre sono «scarse». A dirlo è il presidente del Gruppo di Cologno, Fedele Confalonieri di Andrea Biondi

Le possibilità di un’intesa complessiva tra Mediaset e Vivendi entro il termine del 22 novembre sono «scarse». A dirlo all’agenzia Ansa è il presidente del Gruppo di Cologno, Fedele Confalonieri.

La possibilità di conciliazione di fronte al Tribunale di Milano data dalla giudice Elisa Riva Crugnola, «mi sembra in alto mare», mentre parlando del percorso di Mfe, la holding di diritto olandese in cui far confluire la attività italiane e spagnole di Mediaset, prosegue «tutto secondo copione».

Sembra avviata su questi binari la conclusione - perlomeno in questa fase - del tentativo di dialogo fra Mediaset e Vivendi, propiziato dalla contesa legale riguardante Mfe. Il 30 ottobre infatti si è tenuta come da programma al tribunale di Milano l’udienza per discutere dei ricorsi cautelari in Italia di Vivendi e Simon Fiduciaria (il trust in cui è depositato il 19,19% del capitale di Mediaset acquisito da Vivendi) per sospendere la delibera dal 4 settembre che ha dato il via libera all'operazione Mfe. Il tentativo di conciliazione ha spostato le lancette del redde rationem al 22 novembre.

Le posizioni però, come conferma il presidente Mediaset, sono ancora ora distanti nella trattativa volta a evitare che il pallino della decisione arrivi nelle mani del giudice Elena Riva Crugnola.

Al momento non si ha notizia della convocazione di alcun cda del gruppo di Cologno, anche se tutti, ovviamente, sono preallertati per un’eventuale convocazione che sancirebbe evidentemente un accordo. Che le parti però, a quanto risulta al Sole 24 Ore e a quanto riportato da più fonti, non hanno trovato nonostante vari punti messi in fila durante gli incontri fra gli avvocati delle parti: Sergio Erede e Carlo Montagna (Bonelli Erede)per Mediaset; Giuseppe Scassellati e Ferdinando Emanuele (Cleary Gottlieb) per Vivendi e Andrea Di Porto per Fininvest.