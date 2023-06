Confcommercio: in estate 30 milioni in viaggio e tornano le vacanze all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Verso una estate da record con quasi 30 milioni di italiani, un milione in più rispetto lo scorso anno, pronti alle vacanze estive che saranno nelle intenzioni all'insegna dell'autocontrollo per limitare le spese extra perché il budget sarà di 1.130 euro (+10% sul 2022) a persona. Tra giugno e settembre si faranno uno o più viaggi sul modello dei short break, così le partenze totali saranno quasi 63 milioni, con una media pro capite di poco superiore a due. Così si metterà in moto un business che toccherà i 45 miliardi.

Sono queste le previsioni di Confcommercio per l'estate 2023 che premierà la destinazione Italia preferita dai visitatori stranieri.Resterà nel Belpaese il 56% degli italiani, era il 75% nel 2022, e per loro cambia leggermente la formula delle destinazioni. Il mare, le riviere quest'anno perdono qualche punto percentuale ma si confermano, con il 24% delle preferenze, al primo posto. Seguono le città d'arte (16% del campione), i piccoli borghi del turismo lento (9%) e la montagna (11%). La voglia di viaggi oltreconfine è molto forte e 4 vacanzieri su dieci trascorreranno una parte delle vacanze all'estero e il resto in Italia.

Loading...

Secondo le previsioni di Confcommercio, raddoppiano i viaggi da 7 o più giorni lontano dall'Europa verso destinazioni come gli Usa o il Mar Rosso. La maggioranza però sceglie mete più prossime tra Slovenia, Francia, Spagna, Grecia, Austria e Regno Unito a cui si aggiunge il Portogallo dove ad agosto si svolgeranno le giornate mondiali della gioventù. «Quasi 30 milioni di italiani in viaggio quest'estate e un record di stranieri che visitano l'Italia, superando i valori del 2019, fanno del turismo il motore principale della nostra economia – sottolinea Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. Riqualificare dunque le strutture e migliorare la formazione per sostenere le imprese della filiera turistica è l'investimento prioritario per creare nuova occupazione e rafforzare l'intero sistema paese».

.Strutture ricettive scelte da più della metà dei turisti italiani in vacanza e per i soggiorni più lunghi nel 40% dei casi si opta per il tradizionale hotel e nel caso dei viaggi brevi si arriva al 66% tra B&B e alberghi. Un quinto punta sulla vacanza open air in villaggi, campeggi e resort altri opteranno per i classici agriturismi. Sempre in auge le seconde case o quelle di amici e parenti mentre per tutti sarà una lotta senza quartiere per non superare il budget di 1.130 euro a testa. Così per non ridurre né il numero delle partenze né la durata dei soggiorni, un italiano su 2 dichiara che limiterà le spese extra in loco e uno su 3 rinuncerà ad attività a pagamento