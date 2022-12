Confcommercio, frenata dei consumi (-0,7%) a novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel complesso degli undici mesi del 2022, l’Indicatore Consumi Confcommercio (ICC) si mantiene 4,6 punti percentuali inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019. In forte ritardo sono i servizi nel complesso (-11,9%), il segmento dell’automotive (-24,2%) e l’abbigliamento (-6,9%). Nel solo mese di novembre si evidenzia un -0,2% su base annua degli acquisti da parte dei privati. Dopo il forte calo registrato a ottobre, le famiglie hanno proseguito nel percorso di riduzione dei consumi alimentari (-3,7% su base annua). La sostituzione con i consumi fuori casa non è più sufficiente a spiegare il fenomeno: anche alla luce delle prime indicazioni su dicembre, la riduzione dell’alimentazione domestica in volume è sempre più collegata alle scelte imposte alle famiglie dalla decisa crescita dei prezzi. Per abbigliamento e calzature l’incremento di novembre (+2,0% tendenziale) si configura, di fatto, solo come un modesto recupero dopo il dato fortemente negativo di ottobre. Per questo segmento il ritorno sui valori del 2019 appare ancora molto lontano.