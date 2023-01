Bankitalia migliore le stime: niente recessione, crescita dello 0,6% nel 2023

I punti chiave Inflazione

L’Italia non finirà in recessione quest’anno. La Banca d’Italia nel Bollettino economico trimestrale alza addirittura la stima allo 0,6%, dallo 0,3% indicato nella previsione dello scorso ottobre, ma avverte che la proiezione è puramente “indicativa” data “un'incertezza eccezionalmente elevata, associata all'andamento dei prezzi e della disponibilità di materie prime” e “alle ripercussioni della fase di restrizione monetaria a livello globale”. I rischi per lo scenario dell’economia italiani sono quindi al ribasso.

La recessione colpirebbe invece il Paese nello scenario avverso: quello con uno stop totale delle forniture energetiche della Russia all’Europa. Il 2022, invece, si avvia ad essere archiviato con una crescita del 4% con un indebolimento nel quarto trimestre rispetto al terzo (+0,5% quest’ultimo). Le stime del Bollettino Economico nello scenario di base indicano una crescita del Pil in accelerazione all’1,2% sia nel 2024 che nel 2025. L'inflazione, salita quasi al 9% in media nel 2022, scenderebbe al 6,5 quest'anno e più decisamente in seguito, portandosi al 2% cento nel 2025..

Il caro prezzi nel 2023 frenerà i consumi delle famiglie che lo scorso anno erano volati anche per il ritorno alle abitudini di spesa precedenti la pandemia. Come si legge nel bolletino economico, i consumi saliranno dell’1,5%, dopo il +4,6% dello scorso anno, “principalmente a seguito dell’effetto di trascinamento determinato dalla forte espansione dell’anno precedente”. Nel biennio 2024-25 “rallenterebbero poco al di sotto dell’1%. Il tasso di risparmio, diminuito al 7,1 per cento nel terzo trimestre del 2022, scenderebbe ancora nell’anno in corso, per recuperare solo parzialmente nel biennio successivo

Confcommercio si concentra invece sui primi mesi dell’anno, dove la recessione è data per probabile, sia pure di lieve entità. «Il rallentamento della domanda delle famiglie, dovrebbe avere innescato un ciclo recessivo, di durata e intensità ridotte». È quanto afferma l’Ufficio studi Confcommercio che stima per gennaio un Pil «in calo dello 0,9% in termini congiunturali, con una crescita dello 0,4% su gennaio 2022, ponendo le premesse per un primo trimestre recessivo».

Quanto all’inflazione, a gennaio i prezzi al consumo dovrebbero registrare un incremento dello 0,6% su dicembre, portando il tasso tendenziale al 10,5% (dall’11,6% di dicembre). Ma per Confcommercio è «difficile ipotizzare una crescita dei prezzi nella media del 2023 sotto il 6%», come eredità del 2022, l’inflazione acquisita per il 2023 è stato pari al 5,1%.