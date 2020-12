Confcommercio: «La rigenerazione urbana passa da negozi e servizi» Per Alberto Marchiori (responsabile per la rigenerazione di Confcommercio) la riqualificazione delle aree dismesse nelle grandi città non può avcere successo senza incentivi allo sviluppo delle imprese del terziario, inteso come mix di commercio, turismo, servizi, trasporti, professioni, artigianato e cultura di Paola Pierotti

«Non vi può essere un corretto sviluppo delle città, senza un adeguato sviluppo del terziario, e viceversa». Alberto Marchiori, incaricato per la rigenerazione urbana per Confcommercio, rappresentante del commercio italiano al Cese e presidente di Confcommercio Pordenone, interviene sul tema della rigenerazione urbana precisando la differenza tra “rigenerazione” e “riqualificazione”: «la prima ricomprende la seconda, e si estende ad un concetto più ampio che tiene conto della presenza di tutte le attività che si svolgono nel territorio, comprese le città di medie dimensioni, i paesi e i borghi che costituiscono prevalentemente il tessuto edilizio-urbano dell’Italia».

Per Marchiori la rigenerazione urbana va intesa come «volano della rivitalizzazione economica, spinta al rafforzamento e alla crescita della coesione sociale, valorizzazione del patrimonio storico-artistico, ambientale e culturale». In sintesi, «un contesto urbano vitale ed accogliente – spiega – incentiva lo sviluppo delle imprese e supporta la creazione di un terziario, inteso come mix di commercio, turismo, servizi, trasporti, professioni, artigianato e cultura, che rende attrattive le città».

La crisi pandemica ha accelerato fenomeni già in atto, cambiamenti del territorio legati alla diffusione della grande distribuzione e dei comportamenti dovuti al diffondersi delle piattaforme del commercio online. «La nostra Confederazione – spiega Marchiori – ha sottoscritto con l’Anci nazionale un protocollo d’intesa nel 2015, integrato poi nel 2016, e definito un nuovo e rinnovato protocollo nel 2019. Documenti che hanno messo in luce tutta una serie di politiche e di percorsi che entrambe le associazioni intendono attuare in un'ottica di collaborazione attraverso progetti pilota da sperimentarsi in alcune città (ad oggi sono una quarantina) e attraverso azioni di lobby congiunta nei confronti delle varie istituzioni (Regioni, Governo e istituzioni europee)».

Qualche proposta concreta? Programmare gli interventi, dare concretezza a progetti di forestazione urbana ed efficientamento energetico, poter contare su qualche incentivo per le criticità legate alla pandemia. Andando per ordine. «Bisognerebbe effettuare un’analisi di tutto il patrimonio edilizio nazionale, con l’ausilio delle nuove tecnologie e della documentazione già in possesso della Pa, sotto il profilo sismico e della sicurezza geo-ambientale, dando poi seguito ad una graduale politica di rigenerazione attraverso progetti tecnico-finanziari con l’ausilio di tutte le provvidenze già esistenti e di nuove da programmarsi». Ancora: priorità alle zone verdi e ai parchi, ma anche all’uso delle facciate degli edifici come dispositivi ad alte prestazioni e performance. «Anche in questo caso – dice Marchiori – i Comuni dovrebbero essere supportati da una riforma normativa che consenta loro di avere maggiore potere politico-amministrativo per contrastare il degrado urbanistico-architettonico; per essere chiari il diritto e la tutela della proprietà in genere non possono contrastare con l'interesse pubblico-sociale. Un esempio? Se io sono proprietario in un centro storico anziché in periferia di un fabbricato fatiscente e non faccio nulla per riqualificarlo o cederlo a chi lo possa fare, arreco un danno estetico e di immagine alla città e conseguentemente anche nei confronti delle attività economiche ed in particolare del settore turismo».

Per Marchiori la Pa dovrebbe poter intervenire con pesanti sanzioni, quali l’esproprio o altro. «Analogamente questo ragionamento dovrebbe valere anche nei confronti dei proprietari di negozi che rimangono sfitti per eccessive richieste economiche». E per far fronte alle criticità legate alla pandemia, Confcommercio chiede al Governo l’applicazione della cedolare secca al 10% a favore dei proprietari di immobili commerciali che nel periodo Covid-Post Covid riducano di almeno un 20% il canone in corso di locazione o a coloro che affittino ad attività strategiche per riportare il mix merceologico nei centri commerciali naturali. A queste agevolazioni andrebbero poi affiancate quelle relative alla tassazione locale e regionale.