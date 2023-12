Confcommercio, quanto valgono le tredicesime e di quanto sale la spesa per i regali di Natale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La ripresa dell’occupazione grazie a 439mila sul 2022 nei primi dieci mesi dell’anno, il taglio del cuneo fiscale per circa 3 miliardi e il calo della bolletta energetica lasciano sperare in un buon Natale. Quest’anno nelle tasche di dipendenti e pensionati entreranno poco più di 50 miliardi di tredicesima e dopo avere saldato le tante imposte e costi fissi che si concentrano a dicembre (Ici, Imi, bollo auto, canone Rai oltre ai costi per la bolletta energetica) che quest’anno ammontano a 7,9 miliardi lasceranno disponibili ben 43,6 miliardi di euro pari a 1.882 euro a famiglia. Una cifra che potrà essere dedicata sia ai regali che ai consumi. Rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia, resta solo una differenza di 50 euro dovuta al caro energia. Queste le previsioni elaborate dell’Ufficio studi di Confcommercio guidato da Mariano Bella. Tra i segnali positivi ci sono soprattutto l’aumento degli occupati pari a 439mila addetti sul 2022 e +420mila sul 2019 nei primi 10 mesi oltre ai nuovi pensionati che hanno migliori storie contributive. «Crescita dell’occupazione, taglio del cuneo fiscale e contributivo, frenata dell’inflazione rafforzano la fiducia per i consumi di Natale. Anche i minori costi energetici contribuiscono a ridurre l’incertezza per il 2024, che sarà un anno certamente impegnativo soprattutto per la difficile situazione internazionale» commenta Carlo Sangalli, presidente Confcommercio.

Un altro elemento positivo è il buon risultato ottenuto nel periodo del black friday che come sempre premia soprattutto il canale online. A questo rito dello shopping «hanno o meglio avrebbero partecipato» precisa Bella, circa 19,2 milioni di italiani con una spesa media che oscilla tra i 220 e i 230 euro. Secondo le stime Confcommercio la metà di questi acquisti sono regali di Natale e «nonostante l’effetto sostituzione una buona black week è di ottimo auspicio per i consumi complessivi di dicembre». A livello congiunturale il 2023 ha visto una ripresa molto più rapida, con la produzione industriale che ha smesso di scendere e dopo un agosto settembre che è stato il bimestre migliore di sempre per le presenze turistiche, a cui si aggiunge il crollo dell’inflazione di ottobre e novembre.